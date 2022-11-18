阿里季績勝預期兼加碼回購 大行唱好先急升後回順 咩位至值博？

阿里巴巴(09988)公布業績，雖然第二季疫情影響消費需求，由盈轉虧，但非公認會計準則淨利潤仍增19%，優於市場預期，集團同時加碼回購，由150億美元增至400億美元，績後大行看法普遍趨於正面，其中富瑞最牛予目標價212元。今日(18日)阿里股價曾飆逾半成，惟受制近半月來累積升幅已大，其後升幅收窄至2%收市。阿里今番炒完業績不知回至咩位才值博呢？

(截自阿里巴巴官網媒體資料庫)

阿里次季盈轉虧206億人幣 非公認會計準則淨利潤增19%

阿里巴巴截至9月30日止第二季淨虧損205.61億元(人民幣．下同)，去年同期純利33.77億元，非公認會計準則淨利潤為338.2億元，同比增長19%，好過市場預期的304.15億元。集團指，虧損主因所持上市公司股權投資的市場價格下降導致淨虧損增加，以及權益法核算的投資損益下降，部分被經調整EBITA的增加所抵銷。

另阿里第二季收入為2071億元，同比增長3%，其中中國商業收入按年跌1%至1354.31億元，國際商業收入增4%至157.47億元，本地生活服務收入增21%至130.73億元，雲業務收入增4%至207.57億元。經營利潤251.37億元，同比增長68%。經調整EBITA則按年增長29%至361.64億元。旗下淘寶和天貓的線上實物商品GMV(剔除未支付訂單)錄得按年低單位數跌幅，主要受消費需求減少、新冠疫情反覆和競爭持續影響，但GMV跌幅較首財季已有所收窄。

股份回購增加150億美元 年底未完成雙重主要上市

此外，集團指，基於強勁淨現金和現金流，截至本月16日，在現行250億美元回購計劃下，已回購約180億美元的股份，已獲董事會授權將股份回購計劃增加150億美元，並將有效期延長至2025財年底。此外，有關自願轉換為於香港聯交所雙重主要上市將不會按原計劃在本年底完成，因考慮各種因素，包括不斷變化的市場及其他外部環境。

富瑞：有望受惠內地消費復甦 予目標價212元

富瑞發表研報指，公司第二財季收入同比增長3%，符合市場及該行預期。非公認會計準則淨利潤高於市場普遍預期及該行預測。客戶管理收入(CMR)下跌幅度高於GMV跌幅，是由於疫情期間商品退貨、直播銷售退貨率更高，以及商家退貨便利性提升。而阿里在消費、全球化及雲端三方面增長趨勢持續，市場應已消化疫情帶來短期影響，建議投資者關注未來業務恢復步伐，且有望受惠於內地消費市場復甦，重申「買入」評級，目標價212元，惟關注網購增幅、用戶增長低於預期及各行業監管情況等潛在風險。

摩通則指，預計阿里在2024財年經調整每股盈利增長將恢復至42%，主要受消費復甦及成本優化所帶動。雖截至今年12月底止的財季，本地電商前景將較原先預期更差，但建議投資者可忽視短期坎坷的財務表現，轉而關注未來內地有望重新開放下集團在2024財年的前景，預測到時CMR將恢復增長，加上成本優化見效，將推動盈利快速恢復增長，維持「增持」評級，目標價由130元調升3.8%至135元，集團仍具吸引力，在多個領域上具有潛在擴張空間。

麥格理：成本控制策略見效 高盛：季績穩健勝預期

另麥格理指，阿里第二財季業績好壞參半，核心業務收入表現疲軟，但經調整EBITA勝市場預期16%，強勁的利潤表現反映出公司成本控制策略見效。季度經調整後中國商業EBITA錄得正增長，按年升6.4%，超出市場預期5個百分點，主要歸因於淘特、淘菜菜及盒馬鮮生等各業務虧損大幅減少。而與錄得低單位數跌幅的GMV相比，上季CMR按年跌7%。預計12月底第三財季經調整EBITA將按年增長8%達到486億元，將其2023至2024財年每ADS盈測下調最多1%，目標價從135.6元輕微下調至134.6元，予「跑贏大市」評級。

高盛則指，阿里季績穩健優於預期，同時宣布股份回購增加150億美元，並推遲在香港完成雙重上市。客戶管理收入按年跌7%，跌幅較預期大，GMV錄單位數跌幅，主要由於較高的回報和直播業務貢獻增加，同時廣告業務偏疲。考慮到業績及本季至今走勢疲弱，將2023至25財年收入預測下調1%，經調整純利下調3%至1%，料宏觀的不確定和疫情仍為集團帶來短期挑戰。預計第三財季和全個財年收入將按年分別增長1%和3%，經調整EBITA料達447億和1430億元，利潤率分別為18%和16%，維持「買入」評級，目標價由134元下調3%至130元。



交銀國際：若宏觀環境復甦前景光明 目標升至123元



此外，交銀國際表示，阿里第二季利潤超預期，總收入按年增3%，其中中國商業跌1%、國際商業升4%、本地生活服務升21%、菜鳥升36%、雲業務升4%、數娛升4%，調整後EBITA率為17%，按年增3個百分點。鑑於宏觀壓力，預計截至今年12月底止季度淘寶、天貓GMV按年降2%，估計12月表現疲弱，將導致CMR按年降幅擴大至8%，但若宏觀環境復甦，預計2023年前景會更光明，決定上調目標價至123元。



大和則稱，未來防疫政策優化、宏觀環境改善及股份回購等因素會成阿里短期關鍵動力，預計基本面將在2024財年首財季起有所改善，重申「買入」評級，目標價127元。另瑞信指阿里季績強勁及勝預期，重申為行業首選。





溫鋼城：不再高增長雲業務競爭加劇 回至70元才可吼

今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指阿里業務已見疲態，京東貨物較高級貴價些，很多人都由淘寶改往京東購物。而今次季績中，阿里營收增長3%比較慢，惟非公認會計準則淨利潤增長近19%，做得不錯，應該與「慳」有關，近期很多科網公司都開始裁員，內部相信亦會推出很多政策盡量減省支出。不過，市場預測阿里今年全年盈利仍要倒退約7%，明年也只增長約12%，可見其已由一隻高增長股變成只稍好過公用股。此外，本來以往增長點阿里雲獲內地很多公司甚至政府機構採用，但上季爆出某區公安局資料自阿里雲洩露，令其增長放慢，近期亦多了公司包括三大電訊商加入競爭，未來發展存在變數。

溫鋼城續指，近期阿里已由低位60元彈至逾80元，升了三分一，預測市盈率亦升至10倍，料股價升至80元以上開始有阻力，10初曾最高升至84至85元，剛好是前雙頂頸線位，料再升空間不會太大，升至84元要考慮減持。炒業績通常頭一日已反映大部分，第二日水位不多，第三日可能掉頭下跌，資金可能會流向新出業績公司，阿里要待回落至68至70元才買得較安心。

阿里今日收市升2.17%報79.95元，最多曾升6.7%至83.5元，成交90.22億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌1.44%報287.8元，美團(03690)升4.84%報160.4元，京東(09618)升3.61%報218元，小米(01810)無升跌報10.3元，百度(09888)升0.86%報93.75元，網易(09999)升3.67%報107.3元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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