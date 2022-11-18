阿里季績勝預期 加碼150億美元回購 推遲在港雙重主要上市

阿里巴巴(09988)周四（17日）收市後公布截至9月底止第二財季業績。期內轉蝕205.61億元（人民幣．下同），去年同期純利為33.77億元，而經調整純利則按年增長19%至338.2億元，好過市場預期。阿里同時宣布將股份回購計劃增加150億美元，並推遲在香港完成雙重上市的計劃。



淘寶及天貓GMV錄低單位數跌幅



阿里第二財季中國商業收入為1354.31億元，按年跌1%，集團解釋，淘寶和天貓的線上實物商品GMV（總商品交易額）錄得按年低單位數下降，主要由於消費需求減少、新冠肺炎疫情反覆和競爭持續所影響，然而隨著服飾及消費電子等重要品類表現出較低的按年降幅，GMV降幅相較於6月份季度有所收窄。



今年阿里繼續低調過「天貓雙11」，只稱內地淘寶天貓GMV與去年持平。主席兼首席執行官張勇就表示，今年雙11購買人數有所下跌，但人均購買金額增加，而超過98%的88VIP用戶，並且整體成交貢獻上升。



國內消費需時恢復 看好雲業務增長潛力



張勇於業績會上表示，隨著供應鏈恢復和物聯網絡正常化，自6月起，集團旗下消費力已進一步恢復，7月升勢延續，但國內消費氣氛仍有明顯下滑趨勢，預期整體消費氣氛需時恢復。他續指，看好雲服務業務增長潛力，在目前環球趨勢來看，業務正獲得結構性機會，預料增長並非周期性，並重申雲服務是戰略核心。



年底未完成雙重主要上市



阿里巴巴7月底時宣布計劃自願轉換為於香港聯交所雙重主要上市。集團最新公布，有關自願轉換為於香港聯交所雙重主要上市將不會按原計劃在本年底完成，因考慮各種因素，包括不斷變化的市場及其他外部環境，而在完成轉換香港主要上市之前，還需要制定並向股東提交審批一份新的員工持股計劃，以遵守香港新修訂的規則。



加碼150億美元回購



至於股份回購方面，該集團指，基於強勁淨現金和現金流，截至本月16日，在現行250億美元回購計劃下，已回購約180億美元的股份，已獲董事會授權將股份回購計劃增加150億美元，並將有效期延長至2025財年底。

撰文：經濟通採訪組

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