《神州經脈》疫情嚴峻官媒重申不放鬆 滬指連跌三日外資全周流入

內地單日新增本土陽性病例升勢未見緩，連續三日破2萬宗並創七個月新高，其中廣東增逾9000宗持續上升，北京個案續增逾8%。疫情仍嚴峻，官媒再次發聲強調要毫不放鬆疫情防控，市場輕微高開後震盪向下，外資雖然轉為流入，但滬綜指再次失守三千一，全日收跌0.58%，報3097.24點，錄三連跌，全周累計仍升0.32%。深成指軟0.37%，創業板指跌1.05%。個股跌多漲少，兩市超3500股飄綠。生物製藥、新冠治療板塊上漲；半導體、旅遊板塊跌幅居前。

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外資周五（18日）通過陸股通淨流入51.2億元（人民幣．下同），連續六日淨流入，本周累計加倉超320億元，創年內次高。兩市全日成交9787億元，按日多7.2%。



人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦周五在財新峰會上表示，中國今年全年經濟達到5%的增速，應該說是有一定難度的；他建議明年政府應提出不低於5%的增長目標。他並稱，應力爭今明兩年經濟平均增速達到5%左右。全國政協經濟委員會副主任楊偉民在同一場合稱，應該力促明年經濟增速重回合理區間，今年經濟不在合理區間，當前最大的風險是經濟增速過低。



今日新聞精選



1. 據美媒《Politico》報道，美國參議院多數黨領袖舒默和共和黨資深參議員康寧上個月將一份提案添加到參議院版本的《國防授權法》，並尋求在參議院內獲得通過，該提案將擴大第889條款的規定，禁止聯邦政府與中國公司半導體產品製造商開展業務。2023財年《國防授權法》在獲得參議院和眾議院通過之後，將送交白宮由美國總統拜登簽署成為法律。此外，美國國務卿布林肯計劃明年初訪問中國，他在出席在曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）論壇時表示，明年初的中國之行將有助加強兩國之間的溝通渠道，並跟進總統拜登與中國國家主席習近平本周會晤時提出的議題。布林肯說，他此行將聚焦兩國領導人提出的雙邊問題、地區議題以及衛生安全和氣候變化等全球事務，強調需要保持並加強兩國之間的溝通渠道，負責任地管理關係以應對競爭，不陷入衝突。



2. 連兩日的亞太經合組織（APEC）第二十九次領導人非正式會議，周五在泰國首都曼谷拉開帷幕。中國國家主席習近平發表講話指，亞太是全球經濟增長動力之源，得益於地區和平穩定、團結合作。他提出4點建議，呼籲尊重各國主權領土完整，不干涉別國內政，對話解決爭端，並推進貿易和投資自由化，構建更加緊密的區域供應鏈，促進亞太全體人民共同富裕。習近平指，中共二十大成功舉行為當前和今後一個時期中國發展指明了方向、規劃了藍圖。中國願同所有國家在相互尊重、平等互利的基礎上和平共處、共同發展。中國將堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，堅持走中國式現代化道路，建設更高水平開放型經濟新體制，繼續向世界享中國發展機遇。他也提到，當前新冠疫情反覆，世界經濟復甦面臨各種挑戰，單邊主義、保護主義上升，全球產業鏈供應鏈受到衝擊，通貨膨脹、糧食、能源安全等問題複雜嚴峻。亞太是全球經濟增長動力之源，過去幾十年區域經濟合作蓬勃發展。現在世界又一次站在歷史的十字路口，亞太地位更加重要、作用更加突出。



3. 中國國家主席習近平在泰國曼谷出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，與日本首相岸田文雄進行了會晤，是三年來首場中日領導人雙邊會談。習近平表示，中日關係的重要性沒有變，也不會變；在海洋和領土爭端問題上，中日應拿出政治智慧和擔當妥善管控分歧。習近平指出，歷史、台灣等重大原則問題，涉及中日兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之，並應堅持戰略自主、睦鄰善鄰，抵制衝突對抗。他又說，中日兩國經濟相互依存度很高，要在數碼經濟、維護產業鏈供應鏈穩定暢通等方面，加強對話合作。岸田文雄表示，他已向習近平表達對包括尖閣列島（中國稱釣魚島）在內的東海局勢，以及發射導彈等中國軍事存在的嚴重關切，並重申了台灣海峽和平與安全的重要性。岸田文雄稱，雙方一致認為俄羅斯不得在烏克蘭使用核武器，但他拒絕透露習近平在這個問題上說了甚麼。他向習近平重申，兩國將重啟外交對話，並在各個層面進行密切溝通，包括在領導人層面。兩國將為日本外相訪華作出準備。



4. 內地新冠疫情繼續蔓延，周四（17日）新增本土確診及無症狀感染合計25129宗，按日再升8.6%，連3日破2萬宗，創4月16日以來新高。廣州的新冠本土疫情仍在持續發展中。廣東省衛健委通報，廣州周四新增本土確診病例255宗，新增無症狀感染者8989宗，合計實際新增陽性9244宗，較前一日8761宗增逾5%。廣州市衛健委副主任張屹在周四的疫情發布會上表示，全市疫情仍以海珠區為震中，以海珠區為主戰場。北京衛健委通報，17日0時至24時，北京新增100例本土確診病例和366例無症狀感染者。北京朝陽區發布，朝陽區疫情處於發展階段，呈現多點散發態勢，大部分地區劃為低風險區，疫情防控處於關鍵時期。上海進一步加強來滬返滬人員健康管理工作措施，要求來滬返滬人員在抵滬時查驗一次核酸。若未按要求在抵滬後24小時內進行一次核酸檢測者，則賦黃碼。同時，來滬返滬人員應在抵滬後完成「三天三檢」，並開展7天自主健康監測。對7天內有國內疫情高風險區旅居史的來滬返滬人員，實施「7天居家隔離」，隔離期間賦紅碼、不得外出。

5. 中國銀行間市場交易商協會周四傍晚公告稱，受理新城控股(滬:601155)150億元儲架式註冊發行，中債增進公司也受理了新城控股增信業務意向。交易商協會本周一（14日）亦受理美的置業(03990)150億元中期票據儲架式註冊發行；同時，截至11月15日，龍湖集團(00960)已完成200億元中期票據註冊。交易商協會並稱，除龍湖集團、美的置業外，還有多家民營房企正在開展發債註冊籌備工作，並向中債增進公司遞交了增信業務意向。人行為挽救民營房企，釋出了繼信貸支持後的「第二支箭」，擴容民企債券融資支持工具，預計可支持約2500億元的民企債券。據官媒《證券日報》報道，在「第二支箭」擴容措施發布後的10日內，截至11月17日，交易商協會已相繼受理了三家民營房企的儲架式註冊發行，額度合計500億元。



6. 今年是資管新規過渡期結束後的第一年，在保本理財已成歷史，理財產品淨值化管理後，不巧又遇上近期的債市大跌，令以債券資產為配置大頭的銀行理財淨值下跌，面臨贖回壓力。據Wind披露，截至周四，國內23家銀行理財子公司共發行1.55萬隻理財產品，其中破淨的理財產品數為1217隻，破淨理財產品佔比7.88%。從破淨的理財產品數量來看，目前工銀理財破淨理財產品數量最高，為238隻。建信理財、興銀理財、中銀理財的破淨理財產品數尾隨其後，分別為148隻、134隻、119隻。此外，根據銀保監此前規定，自2022年11月20日起，由工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行在合肥、廣州、成都、西安和青島市開展特定養老儲蓄試點。據內媒從青島兩家試點大行某支行客戶經理處了解到，目前兩家試點行均計劃自11月20日啟售特定養老儲蓄產品，產品期限分為5年、10年、15年和20年四檔。報道引述其中一家大行客戶經理表示，5年期利率為3.5%，5年期以上產品的利率為前5年3.5%，剩餘期限根據市場利率調整。另外，50周歲（含）以上可夠買所有4檔產品。



7. 內地11月批出70款國產網絡遊戲，騰訊(00700)的《合金彈頭:覺醒》赫然在內，是自今年中國監管部門恢復發放遊戲版號以來，騰訊首次獲批重磅遊戲。騰訊管理層在周三（16日）季績後已經預告快將有遊戲獲批。國家新聞出版署發布11月國產網絡遊戲審批訊息，共70款遊戲獲批，其中包括騰訊旗下的「合金彈頭:覺醒」、網易(09999)旗下的「大話西游:歸來」、心動公司(02400)的「退休模擬器」。在A股公司方面，完美世界(深:002624)的「迷失蔚藍」、吉比特(滬:603444)子公司雷霆網絡的《捕夢貓》，以及中青寶(深:300052)的「藏武」、巨人網絡(深:002558)的「太空行動」等獲批。此外，國家財政部印發《關於進一步推動政府和社會資本合作（PPP）規範發展、陽光運行的通知》。其中提出，省級財政部門應壓實轄內市縣財政部門財政承受能力論證責任，指導市縣財政部門規範開展財政承受能力論證工作，嚴守每一年度本級全部PPP項目從一般公共預算列支的財政支出責任不超過當年本級一般公共預算支出10%的紅線。



8. 美國聯儲局多位高層相繼重申鷹派立場，推動美元結束過去數周的頹勢，美匯指數於周四紐約尾盤上漲0.4%，至106.71。人民幣中間價錄兩連貶，至一周最低；即期匯率（CNY）周五早上低開27點子，全日漲16點，收報7.1275，止步兩連貶。交易員表示，美聯儲官員鷹派言論打消政策轉向預期，人民幣開盤後承壓走弱，臨近午間逆轉跌勢小升；防疫政策優化後市場情緒已回暖，年底季節性結匯亦有望對匯價構成支撐。環球銀行金融電信協會（SWIFT）發布的人民幣月度報告和數據統計顯示，2022年10月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，佔比跌至2.13%，仍保持全球第五大最活躍貨幣的位置。9月份為2.44%。花旗集團表示，隨著經濟復甦，人民銀行可能會採取更加謹慎的貨幣寬鬆措施，以避免加劇價格壓力。隨著中國進入疫情後時代，一旦經濟增長重回正軌，出於對通脹的擔憂，人行可能不願意增加廣泛的貨幣刺激。人民幣可能受益於人行的審慎立場，預計到年底美元／在岸人民幣在7.1，到2023年底至6.9。

撰文：經濟通中國組

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