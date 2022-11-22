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樓股幣圈動蕩 程式交易成逆市投資新岀路

22/11/2022

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近日投資市場氣氛低迷: 港股波動，上月曾跌穿15000點後已嚇怕不少股民；而香港樓市亦偏淡，今年亦累計跌愈10%; 連近年引來不少投資者涉足的「幣圈」早日更遭遇雷曼時刻——交易平台FTX 在無預警下破產，對虛擬貨幣圈造成極大衝擊; 甚至連「打工仔」投資的MPF 及基金都無可幸免虧損。

投資市場動蕩，風險資本市場經歷巨變，不少投資者身家縮水，逆市投資步步驚心。然而，香港一群程式交易投資者卻無懼風雨，利用最新金融科技「自動程式交易」逆市突圍成為最終市場大贏家，在這大熊市的環境下仍然每月獲取穩定回報，投資表現依然利好。

 

環球新趨勢 自動程式交易的崛起

近年越來越多香港投資者開始使用自動交易程式 EA (Expert Advisor)進行各種交易商品買賣，例如期指、外匯、期貨、黃金等。程式交易能應用各種市況，包括上升市、下跌市，連橫行市都可有相應策略捕捉獲利，加上入場門檻低，成為現時炙手可熱的投資工具。

自動程式交易，簡單來說就是將投資「自動化處理」的概念，其決策依據以市場數據分析及強化指標所衍生出來的交易策略為執行買賣基礎，將多重技術指標寫入電腦軟體系統中，24小時全天侯藉由程式自行演算和自動捕捉最大獲利機會。投資者因此無需花大量精力「盯盤」之餘，更可撇除人為影響因素如投資者的情緒或精神狀態錯誤判斷。而由於電腦運算速度快而精準，因此在動盪波幅的市場中亦佔盡優勢，能為投資者帶來可觀回報。

 

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不過投資者要注意，坊間交易程式以及相關課程眾多，質素參差，要找尋一個持續獲利的自動交易系統，應選擇信譽良好的公司及採用表現穩定的交易程式。

 

Forex Forest 品牌打造出世界No.1   四大王牌自動交易程式 EA

交易程式過去一直是歐美投資市場及私人銀行、大户的專利。現在不一樣了，香港其中一間金融科技Fintech企業近年揚威國際，一反傳統，創造出世界級的交易程式供一般散户投資者使用，這家企業就是Forex Forest。

Forex Forest 所推出的全自動交易程式已連續三年獲得全球最佳交易程式大獎，是目前市場上No. 1。經專業會計師核實其研發的交易程式用家每月回報可達16.6%，跑贏眾多投資工具。

在此為大家介紹一下Forex Forest自家研發的四大王牌EA，分別是「FLASH」、「S10」、「SMA」及「MKD」，投資者到底可以如何利用Forex Forest的世界級交易程式全天候捕捉賺錢機會呢?  

按以下官方影片了解更多Forex Forest四大王牌自動程式交易的詳細交易策略，或可到 https://bit.ly/3msuGtU 報名參與官方開辦的自動程式交易課程學習如何使用四大王牌EA。(*下方含報名優惠資訊及限量贈品)

 


四大EA各有特點，策略能應用不同市況:

突破型的FLASH

  • 突破型交易策略，捕捉突破關鍵價格水平，創造最大利潤的入市位
  • 精確的交易算法捕捉信號，入市獲利後分階段平倉


暴利型的S10

  • 暴利型捕捉趨勢為策略，精確捕捉市場動態
  • 遇到大波動市時，可以秒速進行買賣賺取差價。


穩定型的SMA

  • 穩定的捕捉趨勢型策略，捕捉一個又一個波幅趨勢
  • 隔空開單程式更確保大回調時精準入市


多時間框架型的MKD

  • 善於捕捉來回上落市趨勢，進行來回不停交易
  • 市況由頂或底回調時捕捉中長線的利潤
  • 適合無方向橫行市時來回交易

 

上述四大程式的技術讓投資者無需再計算或分析市場，面對瞬息萬變的市場時仍可輕鬆應對，程式同時支援全球超過4000+間券商進行報價交易，內置多項強勁支援 ，能夠同時間檢測多個程式指標以及擁有進行價差和滑點的過濾器﹐降低開單成本和避開市場不穩定的時段; 更包括了新聞過濾器: 無懼市場「黑天鵝」，可以回避新聞帶來的負面影響, 在新聞前後停止交易。另外其獨家科技技術可利用script 一鍵指令進行快速設定，程式與程式之間更可相互合作、結合使用，所以Forex Forest 的EA 入市提高的命中率可以去到相對高的位置，減少了因市場不穩定而虧損的可能。


關於Forex Forest

Forex Forest由 Wayne Ng 創立至今，已成為香港外匯貨幣全自動化程式交易行頭 No.1 企業，近年更獲得多個國際獎，成為全港唯一同時榮獲【傑出 AI 程式交易教育企業獎】 及【傑出 AI 程式交易策略開發企業獎】的企業。企業致力推廣及教育自動程式交易 (Algorithmic Trading)，並應用於環球外匯交易市場，教學內容包括程式交易策略、回測技巧、安裝和操作國際交易平台和自動程式交易Expert Advisor(EA)、Algo trading教學等，更提供Forex Forest研發之獲獎交易程式供學員直接使用，為大眾投資者提供多一個極具潛力的環球投資工具及交易市場，引領金融科技的創新 。


Forex Forest自動程式交易8小時課程 - 限時優惠：HK$388/1位
(*限量送價值HK$2,880交易程式+國際交易平台連串流報價系統)
「立即報讀！掌握新時代投資工具：https://bit.ly/3msuGtU

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Forex Forest

地址︰香港尖沙咀星光行 8 樓 833 室

營業時間︰星期一至五 10:00-19:00

電話號碼：可致電或 Whatsapp 查詢/報名 +852 6553 0922

Website:  https://forexforest.net/

Facebook:  https://www.facebook.com/ForexForest

Instagram:  https://www.instagram.com/forexforestofficial/

Youtube Channel:  https://bit.ly/3hDd0gk

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2022 10:34
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