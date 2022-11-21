【虛幣世界】與FTX相關的黑客錢包，發現有轉移情況

據外地媒體報道，一個被標記為FTX黑客（FTX Accounts Drainer）的地址，發現將價值2000萬美元的以太幣，分成五筆帳目換成1191顆ren區塊鏈比特幣。2021 年，Sam Bankman-Fried旗下的交易部門Alameda Research表示，Ren的開發團隊加入Alameda，並將致力於將Ren的使用擴展到多個區塊鏈。



另外，賓夕法尼亞大學沃頓商學院的記者兼財務會計講師弗朗辛·麥肯納（Francine McKenna）在一篇文章中表示，Bankman-Fried帝國的爆炸就像一顆流星撞擊加密貨幣世界，但可以預見，只要看看他們的財務報表就會略知一二，其中第一個危險信號是存在兩家審計公司，為什麼要聘請兩家不同的公司而不是一家來對綜合結果發表意見？事後看來，我們可以看到Bankman-Fried不希望任何公司看到全貌。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16266.78(美元．下同)，跌0.08%(24小時比較．下同)；以太幣現報1141.21元，跌0.09%；艾達幣報0.3128元，升0.26%；瑞波幣報0.3582元，跌0.72%。



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