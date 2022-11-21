  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】與FTX相關的黑客錢包，發現有轉移情況

21/11/2022

　　據外地媒體報道，一個被標記為FTX黑客（FTX Accounts Drainer）的地址，發現將價值2000萬美元的以太幣，分成五筆帳目換成1191顆ren區塊鏈比特幣。2021 年，Sam Bankman-Fried旗下的交易部門Alameda Research表示，Ren的開發團隊加入Alameda，並將致力於將Ren的使用擴展到多個區塊鏈。


　　另外，賓夕法尼亞大學沃頓商學院的記者兼財務會計講師弗朗辛·麥肯納（Francine McKenna）在一篇文章中表示，Bankman-Fried帝國的爆炸就像一顆流星撞擊加密貨幣世界，但可以預見，只要看看他們的財務報表就會略知一二，其中第一個危險信號是存在兩家審計公司，為什麼要聘請兩家不同的公司而不是一家來對綜合結果發表意見？事後看來，我們可以看到Bankman-Fried不希望任何公司看到全貌。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16266.78(美元．下同)，跌0.08%(24小時比較．下同)；以太幣現報1141.21元，跌0.09%；艾達幣報0.3128元，升0.26%；瑞波幣報0.3582元，跌0.72%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

280.000

異動股

03690

美團－Ｗ

152.500

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

75.850

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 282.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 154.100
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.550
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 30.150
  • 02269 藥明生物
  • 50.900
股份推介
  • 08083 中國有贊
  • 0.212
  • 目標︰$0.40
  • 02199 維珍妮
  • 3.450
  • 目標︰$3.84
  • 00175 吉利汽車
  • 10.160
  • 目標︰$13.7
  • 00398 東方表行集團
  • 4.050
  • 目標︰--
  • 06600 賽生藥業
  • 6.810
  • 目標︰$7.79
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.550
  • 00700 騰訊控股
  • 282.200
  • 00388 香港交易所
  • 291.200
  • 00005 滙豐控股
  • 44.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 154.100
報章貼士
  • 01515 華潤醫療
  • 4.810
  • 目標︰$5.80
  • 02126 藥明巨諾－Ｂ
  • 4.540
  • 目標︰$6.00
  • 02199 維珍妮
  • 3.450
  • 目標︰$3.84
熱炒概念股
即時重點新聞

21/11/2022 09:35  恒指開市早段跌逾500點，金沙跌近7%、阿里巴巴跌5%

21/11/2022 09:27  《異動股》染藍大熱理想僅入國指低開2%，遭剔出國指4股低開

21/11/2022 09:23  《異動股》染藍海爾智家微升，康師傅、華潤萬象逆市開升約3%

21/11/2022 08:20  【新冠肺炎】李家超泰國返港後確診，正按衞生防護中心指引隔離

21/11/2022 09:02  《本港樓市》傳有大型銀行加H按封頂息，實際息升至3.375厘

21/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒４１億元，買騰訊沽盈富

21/11/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】多行降京東系股票目標，大摩降港交所至持平比重

18/11/2022 17:43  《嚟緊炒Ｄ乜》中國燃氣同內房「魚菜共生」，現價不妨小注買

18/11/2022 17:01  《財資快訊》美電軟報７﹒８２２９，美元兌人幣跌報７﹒１３１４

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】與FTX相關的黑客錢包，發現有轉移情況
人氣文章

新聞>市場動向

市況波動入市擔心有所損失？認識收息投資產品，助你在亂市下有機會穩中求息
人氣文章

新聞>市場動向

全港首個企業驗身報告 精準助力中小企發展
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美元匯率起風浪 英國預算穩信心
人氣文章

行政人員

善用3大情緒智慧！疫下尋市場缺口突圍而出！德安華駐港高管：最重要是與員工一起應對
人氣文章

娛樂情報

白只讚演技有驚喜 江熚生單身太久談情
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

看不懂抽象畫？不必在意！因為專家也看不懂！著名抽象格仔畫《紐約市一號》就曾鬧笑話！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「上天要你知道的感情真相，任憑對方瞞得再好都會徹底敗露。」大部分猝死的感情，底蘊裏都是出軌惹的禍
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

用盡方法箍煲，他的回應卻是愈來愈決絕？錯誤挽救感情，等於加速將關係推向絕路
健康好人生 Health Channel
人氣文章
樂齡科技博覽2022｜參展商歷年最多！沉浸式「大坑舞火龍」體驗？3分鐘check患柏金遜風險？傷健同心建設和諧共融社會
人氣文章
食太多糖會令血糖上升？未必！4個令血糖波動的原因，長期吃這種藥物會誘發高血糖？
人氣文章
別話二 : 路路愛自煮 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2022 10:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2022 10:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2022 10:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/11/2022 09:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/11/2022
【虛幣世界】與FTX相關的黑客錢包，發現有轉移情況
人氣文章市場動向21/11/2022
市況波動入市擔心有所損失？認識收息投資產品，助你在亂市下有機會穩中求息
人氣文章市場動向21/11/2022
全港首個企業驗身報告 精準助力中小企發展
人氣文章財經熱話18/11/2022
【恒指季檢】康師傅、華潤萬象及海爾智家染藍　成分股增至76隻
人氣文章財經熱話18/11/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》中國燃氣同內房「魚菜共生」　現價不妨小注買
人氣文章中國故事18/11/2022
《神州經脈》疫情嚴峻官媒重申不放鬆　滬指連跌三日外資全周流入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金