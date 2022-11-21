  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】京東系績後大行點睇？一表盡掌握

21/11/2022

 

 

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

151.100

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

76.100

異動股

02007

碧桂園

2.490

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 150.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.000
  • 02007 碧桂園
  • 2.480
  • 06618 京東健康
  • 62.950
  • 02331 李寧
  • 55.800
股份推介
  • 08083 中國有贊
  • 0.215
  • 目標︰$0.40
  • 02199 維珍妮
  • 3.500
  • 目標︰$3.84
  • 00175 吉利汽車
  • 10.160
  • 目標︰$13.7
  • 00398 東方表行集團
  • 4.130
  • 目標︰$4.46
  • 06600 賽生藥業
  • 6.800
  • 目標︰$7.79
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 283.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 76.000
  • 00388 香港交易所
  • 291.000
  • 00005 滙豐控股
  • 44.050
  • 02800 盈富基金
  • 17.640
報章貼士
  • 01515 華潤醫療
  • 4.870
  • 目標︰$5.80
  • 02126 藥明巨諾－Ｂ
  • 4.370
  • 目標︰$6.00
  • 02199 維珍妮
  • 3.500
  • 目標︰$3.84
熱炒概念股
即時重點新聞

21/11/2022 09:35  恒指開市早段跌逾500點，金沙跌近7%、阿里巴巴跌5%

21/11/2022 09:27  《異動股》染藍大熱理想僅入國指低開2%，遭剔出國指4股低開

21/11/2022 09:23  《異動股》染藍海爾智家微升，康師傅、華潤萬象逆市開升約3%

21/11/2022 08:20  【新冠肺炎】李家超泰國返港後確診，正按衞生防護中心指引隔離

21/11/2022 09:02  《本港樓市》傳有大型銀行加H按封頂息，實際息升至3.375厘

21/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒４１億元，買騰訊沽盈富

21/11/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】多行降京東系股票目標，大摩降港交所至持平比重

18/11/2022 17:43  《嚟緊炒Ｄ乜》中國燃氣同內房「魚菜共生」，現價不妨小注買

21/11/2022 10:02  《財資快訊》美電升報７﹒８２３５，美元兌人幣升報７﹒１３８４

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】京東系績後大行點睇？一表盡掌握
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑：恒指成份股機制轉變　被剔出股份重返藍籌非難事
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】與FTX相關的黑客錢包，發現有轉移情況
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

世界盃2022 │ 6大商場免費直播世界盃！540吋4K大電視 / 64場賽事免費睇！港九新界齊晒！
人氣文章

時事要聞

警拘10人涉兒童色情 7成受害人12至16歲 多於網上打機結識犯案者 遭誘騙拍裸照
人氣文章

Member Zone

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼
DIVA CHANNEL
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：於海外購藏藝術品要留意哪些細節、陷阱？藝術品可退貨嗎？「托市」是否犯法？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

私心分享曾經引起搶購熱潮的限量美妝品！今年有甚麼特色聖誕限定護膚化妝禮盒推介？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

Seafood Loves Sake！富豪飯堂海鮮x清酒宴！阿一吉品鮑配古酒、鱘龍魚子醬北海道帶子、炒龍蝦球配大吟釀，以酒香烘托鮮美
健康好人生 Health Channel
人氣文章
養和醫療集團積極推動基層醫療 熱心公益回饋社會
人氣文章
樂齡科技博覽2022｜參展商歷年最多！沉浸式「大坑舞火龍」體驗？3分鐘check患柏金遜風險？傷健同心建設和諧共融社會
人氣文章
轉季濕疹求診個案增兩成！西醫：過度清潔問題加劇！中醫：新冠秋燥夾擊引致（附滋潤湯水）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2022 11:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2022 11:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2022 11:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/11/2022 11:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章大行報告21/11/2022
【大行炒D乜】京東系績後大行點睇？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning21/11/2022
溫傑：恒指成份股機制轉變　被剔出股份重返藍籌非難事
人氣文章財經熱話21/11/2022
【虛幣世界】與FTX相關的黑客錢包，發現有轉移情況
人氣文章市場動向21/11/2022
市況波動入市擔心有所損失？認識收息投資產品，助你在亂市下有機會穩中求息
人氣文章市場動向21/11/2022
全港首個企業驗身報告 精準助力中小企發展
人氣文章財經熱話18/11/2022
【恒指季檢】康師傅、華潤萬象及海爾智家染藍　成分股增至76隻
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金