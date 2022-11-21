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內地疫情蔓延　濠賭股內需股齊急挫

21/11/2022

　　內地開始放寬防疫規限之際，新冠確診人數急增，更半年以來首度再現死亡病例，市場憂慮防疫措施再度收緊，濠賭股及內需股全線捱沽，其中濠賭股遭大摩踩多腳跌得最傷，金沙(01928)跌近8%，為表現最差藍籌，海底撈(06862)亦跌逾7%。

 

(Shutterstock)

 

內地昨增近2.7萬宗本土新冠　北京再現兩死亡個案

 

　　內地昨日新增本土確診及無症狀感染合計26824宗，連續6日破2萬宗，創4月13日以來新高。其中廣東佔9085宗，逾96%來自廣州，廣州白雲區即日起封控至周五(25日)，海珠區宣布延長封控措施至明日(22日)24時，已是第5度延長。

 

　　北京衛健委則發布，周日(20日)新增154例本土確診病例和808例無症狀感染者，出現兩宗新冠死亡個案，這是上海5月26日出現死亡病例以來內地通報的第一例。北京市政府發言人徐和建周日在新聞發布會上表示，近期首都存在多點多面社會面隱匿傳播風險，疫情防控形勢嚴峻。多家醫院因疫情防控需要，暫停發熱門診。朝陽區宣布，除劃定的高風險區外，全域劃為低風險區，倡導群眾減少流動，非必要不離開本區域，鼓勵採用電話、網絡等靈活辦公方式。

 

據報國務院警告不可任意放寬防疫　官媒發文再提動態清零

 

　　值得一提，根據《華爾街日報》報道，為了降低清零政策的影響，中國開始放寬部分防疫限制，但過去兩周的染疫人數卻暴增6倍。《南華早報》先前報道指，國務院警告各大城市不可「不負責任放寬防疫措施」。

 

　　另《人民日報》昨日再刊發署名「仲音」的文章指，近期各地區各部門紮實推進二十條優化措施，進一步提高疫情防控的科學性、精準性、有效性。面對複雜的世紀疫情，同傳播速度更快、隱匿性更強的變異株較量，實現動態清零，關鍵就在科學精準。

 

內地入境澳門翌日起計第2天須核酸檢測　否則轉黃碼

 

　　此外，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，考慮到內地包括珠海的疫情嚴峻，所有由內地來澳人士，須在入境翌日起計第2天在澳門接受一次核酸檢測採樣；如當天沒有進行檢測，第3天將變為黃碼；如仍未檢測，第4天則變為紅碼。有關措施即日起生效，亦適用於11月17日或之後入境的人士。

 

　　另方面，內地恢復往澳門自由行電子簽注申請逾半個月，以及剛舉行完的澳門格蘭披治大賽車，均無助刺激澳門旅客量反彈。據《澳門日報》報道，有澳門旅遊業者表示，本月日均約1.6萬人次旅客，上周五(18日)估計最多兩萬，較去年同期遜色，酒店入住率估計約六成。

 

大摩料澳門博彩業復甦波動　降金沙銀娛等目標價

 

　　摩根士丹利發表最新報告指，內地居民前往澳門電子簽證雖獲恢復，但內地自11月1日以來新冠確診不斷上升，未能明顯提升澳門到訪旅客數字，預計近期澳門博彩業復甦將會波動。大摩下調對澳門2022至2024年賭收預測，按年各跌15%、3%及13%，相當於2019年賭收水平各15%、43%及70%。

 

　　大摩維持金沙(01928)「增持」評級，惟將目標價由22元降至19元；維持銀娛(00027)「與大市同步」評級，目標價由47.5元降至47元；將美高梅(02282)評級由「與大市同步」降至「減持」，目標價由4.5元降至4元，指非博彩投資可能給其帶來更大的負擔，惟將澳博(00880)評級由「減持」升至「與大市同步」，因估值已變得合理，目標價由2.5元升至3元。


溫傑：啤酒股難炒世界盃概念　百威現價追欠值博

 

　　雖然世界盃昨日揭幕，但啤酒股今日跟其他內需股一樣下挫。凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，世界盃舉行日期一早已知，賽事開始才買入啤酒股已太遲，而近期內地疫情明顯反彈，往後部分政策可能會收緊。百威亞太(01876)及華潤啤酒(00291)主打中高端市場，收入主要來自夜場，如果有小區封城或呼籲留在家中，在家通常就只飲中低端產品。此外，在現時環境下，華潤啤酒之前仍做併購不可取，且內地疫情反彈，其業務太集中內地市場較蝕底，故有亞太區包括印度及南韓業務的百威亞太仍為啤酒股首選，但百威股價已由10月尾17元升至21、22元，現價再追入值博率不高。

 

　　濠賭股及內需股今日全下挫，其中金沙跌7.75%報18.1元，銀娛跌5.77%報43.25元，澳博跌8.01%報3.33元，美高梅跌7.2%報4.64元，新濠(00200)跌9.97%報5.15元，永利澳門(01128)跌5.92%報4.61元。餐飲股方面，海底撈(06862)跌7.13%報15.36元，九毛九(09922)跌4.89%報15.94元，呷哺呷哺(00520)跌6.65%報6.6元。啤酒股方面，百威亞太跌6.25%報21元，潤啤跌3.74%報47.65元，青啤(00168)跌3.54%報66.8元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 


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《異動股》內地半年以來再現新冠死亡病例，濠賭股餐飲股受挫

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2022 18:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/11/2022 16:40
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