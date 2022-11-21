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第七屆聯大投資比賽圓滿結束　恒生大學同學勇奪冠軍

21/11/2022

　　致富集團首度主辦的「第7屆聯大投資比賽」已圓滿結束，於本月15日舉行了頒獎禮並宣布獲獎結果。今屆比賽共頒發15個大獎以及院校學會的積極參與獎，送出總值超過12萬元獎金獎品，並為得獎者提供實習機會。

 


　　致富集團行政總裁李兆豐在致辭時表示，本屆比賽逾1500名內地、港、澳學生參加，參與率較上屆增加60%，成交宗數約2.9萬宗。他稱，於學生時期，自己亦曾對未來不知如何是好，認為生涯規劃十分重要，正確地投資更為重要，加上「台上一分鐘，台下十年功」，他冀借助今次比賽，大家可實踐投資理論，使用各類型產品，多加交流，並希望來屆比賽大家可卸下口罩，並有更多來自不同地方同學前來交流。


　　另外，是次比賽的黃金贊助商ViewTrade及提供美股實時數據的納斯達克（Nasdaq）亦派代表出席。而《香港經濟日報》及《經濟通》為本屆比賽的獨家傳媒贊助。


「第七屆聯大投資比賽」由恒生大學同學奪冠

 


　　是次模擬比賽由10月3日至31日舉行，經過為期約一個月的比賽，總冠軍由香港恒生大學陳俊傑獲得，而亞軍和季軍分別是深圳大學陳郅焜和香港科技大學黃建銘，總冠、亞、季軍可分別獲得現金獎港幣3.8萬元、1.8萬元及1萬元。而港股、窩輪、牛熊證、交易所買賣產品、美股5項產品盃賽，每名得獎者可獲現金獎港幣5000元。


得獎者：投資需尊重市場走勢

 


　　總冠軍陳俊傑接受訪問時表示，比賽前缺乏實戰經驗，僅大學時學習過少許投資知識，自己亦一直想嘗試股票投資。藉此比賽，可以用模擬倉考證投資技巧。


　　比賽期間，他主要交易窩輪、牛熊證，以較高槓桿獲取更高回報，大幅增加本金數量以戰勝對手。當然，在比賽初段，曾因不熟悉美股而錄得損失，但在大市波動下，他認為10月中大市低位情況不合理，遂「All In」一摩通牛熊證，博大市反彈贏約1500萬元，成為致勝關鍵。板塊方面，他認為資源股將跑贏大市，例如中海油(00883)(滬:600938)、中石油(00857)(滬:601857)，惟不看好金市，屬過時避險產品，將來或被比特幣取代。

 


　　季軍黃建銘則指出，自小已對股票感興趣，在個人可控風險情況下，傾向交易港股、美股及ETF。惟於首周後，發現自己跌出排行榜，隨即暫停交易一星期，減少無謂買賣，直到確認對大市有信心才出擊。另因趨勢交易信念，他一直維持買入反向ETF。至於未來牛市階段，他則認為，經濟重啟受惠股表現會較好，航空、旅遊等股反彈潛力較大。


　　他又稱，今年市況指數相關（index correlation）可謂愈來愈高，要留意大市多於個股分析。當市場分析明年經濟步入衰退，投資者需兩手準備，考慮市況轉差時，應保持現金或買入反向ETF。他強調，投資心態需尊重市場走勢，承認錯誤，並定期審視投資組合策略適時調整，保持耐性，有如棒球揮棒擊球，一擊即中。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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