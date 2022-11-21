【專訪】陶冬：美債流動性大縮 隨時成資金噩夢（有片）

美債一出，誰與爭鋒？皆因其十年期孳息率被視作全球無風險資產的定價之錨，但現時美債市場交易流動性正大幅萎縮，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時亦警告，萬一美債市場出現恐慌拋售，將是監管和市場資金的噩夢。



他解釋，自己二十多年前進入金融行業後學的第一個概念，就是「零風險資產（risk free asset）」，因為美元坐擁全球霸主地位，美債正正是零風險資產中的零風險。



他續稱，金融市場中有一個衡量流動性的指標，叫「市場深度（market depth）」，是衡量證券流動性以及資產價格不受大額交易影響的能力。理論上，美國國債的市場深度應該是世界所有國債中和橫跨所有資產種類中最好的。



不過，自聯儲今年以來實施暴力加息，債市暴跌，市場觀望態度濃厚，美債的市場深度跌到只有60，遠低於2013年頂峰時期的1600，以及隨後縮表收水的400—800之間，幾乎看齊2020年3月美國疫情惡化、股市熔斷時期的跌穿50。



資金風險偏好降＋最大買家出貨



陶博解釋，造成這種情況的最大原因，是聯儲政策變化大，市場方向存在巨大不確定性，資金風險偏好下降，槓桿壓低，所以成交萎縮；換言之，即是有價無市。另一大原因，則是聯儲開始縮表，過去十幾年美國國債的最大買家開始賣出；海外最大買家日本銀行，也為了穩定日圓匯率，賣出美債回去買日圓。



他認為，美債市場流動性萎縮，在正常情況下，對全球金融市場影響不大。但是萬一出現重大的意外，債市無法承擔定價錨功能，那麼市場可能突然大亂，更可能撼動聯儲的貨幣政策。

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