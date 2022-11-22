黃瑋傑：跌市成交縮減屬利好訊號 整固後有望挑戰百天線

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

恒指弱勢未止，上日又一穿萬八，低見17389點，連短線指標十天線也曾失守，最終收市跌336點，報17655點。大市連跌五日，成交金額續縮至千一億元水平，為大市轉弱訊號？本港10月CPI按年升幅1.8%，較9月4.4%大幅回落，低過市場預期，對本地經濟前景有何啟示？內地疫情持續升溫，短期內難實現內地城市與澳門互通關？世界盃對內地餐飲股的利好作用有限？內地航空公司雖逐步恢復運力，惟股價與大市走勢背馳，如何判斷行業前景？

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