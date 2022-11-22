  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】內地本土病例逼新高　「重開」進程還看兩大防線

22/11/2022

 

　　精準，精準，精準。自國務院11日發布「優化防疫20條」，內地單日新增本土新冠病例過去8日連續突破兩萬例，周一(21日)更錄27899宗，直逼4月13日29317宗的大流行以來紀錄。邁向「重開」甫一上路就遭遇荊棘密布，如何應對？



強調「三快」和三個「分級分類」



　　上半年西安、上海，下半年廣州、北京。4個千萬級人口中心城市，同處確診急升的風眼，但前兩者全面封城，後兩者「區自為戰」，顯示盡管動態清零總方針未變，但實際舉措正嘗試更科學、精準。

 

 

 

 


　　不過，一邊是本土病例快速飆升，京畿重地北京疾呼「面臨疫情發生以來最複雜、最嚴峻防控形勢」；另一邊是野村製作的「中國Covid封鎖指數（CLI）」顯示，封鎖地區佔GDP總量比例從上周的15.6%升至19.9%，或顯示「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」挑戰重重、充滿陣痛。

 


　　怎麼辦？除了疫情之初以來一直堅持的「早發現、早報告、早隔離、早治療」，國務院聯防聯控機制綜合組近日多次強調「快判定、快檢測、快管控」，以及檢測範圍、風控區域、診療方案「分級分類」。



推進醫療資源儲備和更新疫苗方案



　　怎麼理解「三快」和三個「分級分類」？看看北京市官方對本輪疫情主要毒株Omicron BF.7的描述－－傳播速度快、隱匿性強，病毒傳代時間平均約2天，而人民日報旗下《健康時報》強調，10月下旬以來各地近4萬感染者中，只有5例重症，或意味未來大方向勢走向減封控、少封控、零封控。

 

 

 

 


　　在此之前，推進醫療資源儲備和更新疫苗接種方案，將是面對疫情「常態化」的兩大關鍵防線。對於前者，國家衛健委明確，定點醫院需根據當地人口規模，配足配齊救治床位，且ICU床位要達總數的10%。據最新數據，內地每10萬人的重症醫療床位僅3.6張，遠低於美國的25.8張及新加坡的11.4張。對於後者，國家疾控局最新稱，新冠疫苗選擇需綜合考慮安全性、有效性、可及性以及可負擔性等因素，相關部門正在製定加快推進接種的方案，確定後會及時發布。

 


　　鑒於上述兩大防線未見牢固，重開進程或隨時緩慢、曲折過市場預期，而當局繼房地產融資政策突然大幅鬆綁後，直接向家庭部門提供財政支持的誘因亦正愈來愈大。

 

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

139.400

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

73.050

異動股

02007

碧桂園

2.300

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.100
  • 02007 碧桂園
  • 2.300
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 27.950
  • 02331 李寧
  • 53.550
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 6.470
  • 目標︰$5.70
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.100
  • 目標︰--
  • 02325 雲康集團
  • 15.460
  • 目標︰$16.00
  • 08083 中國有贊
  • 0.198
  • 目標︰$0.40
  • 02199 維珍妮
  • 3.430
  • 目標︰$3.84
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 277.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.500
  • 00388 香港交易所
  • 284.200
  • 02800 盈富基金
  • 17.500
報章貼士
  • 01448 福壽園
  • 5.160
  • 目標︰$7.80
  • 01072 東方電氣
  • 13.680
  • 目標︰$18.00
  • 00398 東方表行集團
  • 4.190
  • 目標︰$4.67
熱炒概念股
即時重點新聞

22/11/2022 12:40  《本港樓市》花旗料樓價明年第二季見底，P息再加1.125厘

22/11/2022 10:25  《中概異動》快手績前跌4%，平台獨播周杰倫線上哥友會

22/11/2022 10:46  【國安立法】6蘋果日報高層承認串謀勾結外國勢力危害國家安全罪

22/11/2022 09:28  《異動股》人行擬再發二千億人幣免息貸款助保交樓，內房股高開

22/11/2022 09:09  【新冠肺炎】全國昨新增本土陽性近2.8萬宗，再增2宗死亡個案

22/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４７﹒１７億元，買盈富基金沽華潤啤酒

22/11/2022 08:15  【大行炒Ｄ乜】大摩點評濠賭股：升澳博目標，降美高梅至降低比重

18/11/2022 17:43  《嚟緊炒Ｄ乜》中國燃氣同內房「魚菜共生」，現價不妨小注買

22/11/2022 11:42  《財資快訊》美電升報７﹒８０６８，港元隔夜拆息微升至３﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

人行再推二千億「保交樓」貸款　民營內房受制樓市仍弱先升後跌
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】內地本土病例逼新高　「重開」進程還看兩大防線
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料恒指回調至萬七 基金部署百度欠積極宜觀望
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

今日開始報名！旅發局「賞你遊」再推170個特色行程！5大主題任揀！免費參觀故宮博物館／遊錦田歎傳統九缽宴／南丫島歎海鮮餐（附報名連結）
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

要移民就要玩真的！如何在外地打開機會之門？為甚麼單身人士最難留下來？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

新經濟還需「舊」原料
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

愛看旅遊節目、沒坐過廉航的男人就是筍盤？去廉價賓館，就當是旅行新體驗！
人氣文章

Fashion

秋冬必備修腿及膝靴：Hermès、Dior、CHANEL時裝騷熱捧，以輕柔服裝搭配出時尚對比！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

門小雷個展「Reality Dropout」：回憶就像漂流在海洋的木塊
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋天蕁麻疹 | 痕到死！風疹分急性慢性，可大可小！初發飲「加料」竹蔗茅根水滋陰清熱、紫蘇薑茶袪風解表！慢性蕁麻疹飲這款湯（附食譜）
人氣文章
成日想去洗手間就係尿頻？中醫點睇尿頻、夜尿？與腎氣、肝氣疏泄有關！教你按穴位+焗茶+煲湯養肝腎
人氣文章
醫管局HA Go App度身訂造家居復康訓練！有中風病人使用3個月由臥床變可自理？ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2022 14:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2022 14:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2022 14:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/11/2022 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/11/2022
人行再推二千億「保交樓」貸款　民營內房受制樓市仍弱先升後跌
人氣文章FOCUS22/11/2022
【FOCUS】內地本土病例逼新高　「重開」進程還看兩大防線
人氣文章財經熱話22/11/2022
《午市前瞻》專家料恒指回調至萬七 基金部署百度欠積極宜觀望
人氣文章財經熱話22/11/2022
【績前部署】快手流量優勢有望傳導至第四季　惟用戶黏性難料
人氣文章大行報告22/11/2022
【大行炒D乜】濠賭博唔博得過？睇下大摩點睇先！
人氣文章開市Good Morning22/11/2022
黃瑋傑：跌市成交縮減屬利好訊號　整固後有望挑戰百天線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金