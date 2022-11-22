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【專訪】陶冬：電動車時代意味生產人手大幅減少（有片）

22/11/2022

　　新能源車「鼻祖」特斯拉，年初至今股價蒸發近半；中國電動車之王比亞迪，過去三個月股價同暴挫三分一，放在硅谷科企、華爾街「大裁員」的背景下有何啟示？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時指出，電動汽車在汽車生產和銷售中的佔比愈高，汽車產業需要的人手愈少。


　　他表示，電動汽車行業經歷了持續十年的高速增長。受新冠疫情、俄烏衝突、芯片短缺、原物料價格飆升等因素影響，中國、美國和歐洲等主要市場整體汽車銷量出現了不同程度的下滑；但是，新能源汽車逆勢增長，今年上半年比去年上半年增長了62%，新能源車在整體市場中的市佔率達到16%，其中純電動汽車達到12%。


歐洲汽車業未來十年料裁減40萬人　


　　他續稱，電動車已經成為汽車行業一支重要實力和主要增長源頭。電動車的生產流程和傳統汽車有著很大不同，它對汽車行業的衝擊要遠遠超過市佔率。和傳統造車不同，電子造車的重心從引擎轉向電池，零件鑲嵌在幾塊組件上，組裝過程得到大大簡化。汽車公司的產業鏈垂直化、自動化趨勢，也在改變近百年傳統的汽車生產流程。為了提高競爭力，福特已經開始裁員。歐洲汽車行業，預計在未來十年也會裁減40萬汽車工人。


　　陶博認為，汽車生產，是20世紀工業化時代的皇冠。它的產業鏈很長，產值巨大，在多數發達經濟體中都是GDP佔比最高的領域。而且美歐在這個行業的技術工人，過去工資特別高，福利特別好。「這一切已經成為過去，汽車行業的新時代已經降臨。」

 

 

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