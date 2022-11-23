《午市前瞻》專家料恒指百天線阻力大 快手可於此位先食胡

恒生指數半日收報17497，升72點或0.42%，主板成交564.74億元。恒生中國企業指數報5940，升39點或0.67%。恒生科技指數報3544，升29點或0.82%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報281.4元，升4元或1.44%，成交35.67億元；美團收報140.3元，升0.4元或0.29%，成交28.84億元；阿里巴巴-SW收報75.3元，升2.2元或3.01%，成交18.71億元。百度(09888)收報92.25元，升2.35元或2.61%，成交2.91億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(快手網頁截圖)

溫鋼城：本周回調合情合理



恒指今日高開36點，報17460，開市初段走勢平穩。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指過去三星期累積逾2800點升幅，在18000以上的阻力頗大，今個星期略為回調是合情合理。他預期，若沒有特別利好的消息，恒指短期料在20天線(目前為16600水平)附近至100天線(目前為18600水平)之間上落。



快手料明年底才扭虧為盈



快手(01024)公布第三季業績，虧損按年收窄至27.13億人民幣，去年同期虧損70.86億人民幣。公司季績表現理想，帶動股價今日高開2%，早段曾升逾4%。



溫鋼城表示，快手虧損按年收窄，而近期不少科技股公布的業績都合符市場預期，股價今早上升合理。他續指，今年快手仍有一定增長動力，但估計要到明年底才能扭虧為盈，未來除了要留意中央對直播帶貨的監管、市場競爭愈來愈多等因素外，快手有機會成為騰訊下一個減持對象，屆時對股價會帶來壓力。



部署方面，溫鋼城表示，快手由10月28日低位31.75元開始反覆上升，至今已升至超買，現時買入的值博率不高，建議無貨者可待股價回至48元吸納。他預期，快手在55至60元的阻力較大，持貨者可於55元之前減倉鎖定利潤。

快手第三季虧損收窄，股價今早曾升近6.5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情