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兩電齊加電費卻遭大行看淡　公用股還有其他選擇？

23/11/2022

　　立法會環境事務委員會昨日(22日)舉行會議，中電(00002)及港燈(02638)在會上公布，在能源價格高企下，明年將加電費，較本月分別加6.4%及5.5%，按年累計加約兩成及四成半。不過，為了減輕中小企及基層客戶電費壓力，港燈來年將投放9500萬元推出一系列紓困措施及節能項目，中電亦將撥款2億元推出多項社區支援計劃。受加電費消息刺激，昨日港燈升逾1%，中電則逆市靠穩，惟隨著有大行下調目標價及評級，今日(23日)兩隻股份都先升後跌。除兩電外，公用股還有沒有其他選擇呢？

 

(資料圖片)

 

中電明年加電費6.4%港燈加5.5%　燃料調整費需再上調

 

　　兩電明年將加電費，其中港燈旗下香港電燈公司宣布明年1月起調整平均淨電費至每度電1.97元，較現時11月份水平上調0.102元，加幅5.5%。連同截至11月的累計升幅38.1%，明年1月平均淨電費較今年1月高45.6%，當中九成是燃料調整費上升引起。另中電明年1月電費將較本月加6.4%，按年累計加約兩成。環境及生態局局長謝展寰表示，港府收到兩電的加幅申請後，已與兩電多次商討，要求降低加幅，兩電同意大幅使用「電費穩定基金」、燃料價調款帳承擔結餘，穩定電費，而基本電費方面，中電繼續凍結，港燈則加5%。

 

　　港燈執行董事陳來順解釋，今年是電力行業極具挑戰的一年，受地緣政治影響，國際燃料供應緊張，燃料價格大幅上升，原油、天然氣及燃煤價格分別上升1倍、2倍及5倍。在這環境下，港燈的燃料調整費也按每月調整機制上升，年內每度電累計已增加51.5仙，令平均淨電費由年初每度電1.353元增38.1%至11月1.868元，情況前所未見。能源市場前景仍不明朗，燃料價格高企，供應持續緊張，再加上明年天然氣用量上升，燃料調整費需進一步上調。明年1月燃料調整費訂為每度電82.5仙，較11月每度電78.8仙升3.7仙。

 

港燈投放9500萬於紓困節能　中電撥款2億於社區支援


　　陳來順又表示，公司已盡最大努力，將加幅減至最低。為減輕對基層家庭影響，公司將撥出4000萬元推出「特別電費補助」。凡當月用電量300度或以下的住宅客戶，便可獲每度電9.5仙補助，預計有20多萬客戶受惠，涵蓋超過45%港燈住宅客戶。另港燈會撥出5500萬元，推出一系列紓困措施和推廣節能工作。

 

　　中電則指，會從電費穩定基金結餘撥出款項，向客戶提供全新的「2023年特別節能回扣」，每度電9.3仙。明年住宅客戶每期帳單用電總量不多於600度電力、非住宅客戶不多於500度電力，即享有新的特別節能回扣，預計超過一半用電帳單可享有特別回扣。此外，中電將透過「中電社區節能基金」撥款約2億元，推出多項社區支援計劃，包括撥款1億元推出中電燃料費資助計劃，支援15萬個有需要家庭。

 
花旗：電費加幅符預期對盈利沒影響　惟降兩電評級至沽售

 

　　花旗發表報告指，明年1月起中電及港燈本港淨電價與本月相比分別上調6.4%和5.5%，在燃料成本出現調整後，集團完全將成本轉嫁給客戶，因此對公司盈利沒有影響，加上兩者在港的回報率保持在8.24%資產回報率(ROA)的最高水平，故認為電費加幅符合預期，不會影響股價。


　　花旗又指，中電公布2022年預計資本開支為129.84億元，按年增12%。由於其2018至23年發展計劃下的新管制計劃(SOC)資本開支仍為560.95億元，故對其盈利預測維持不變。惟基於美國10年期國債收益率上升，下調中電及港燈評級至「沽售」，目標價分別為48元及4.5元。在本港公用股中，首選粵海投資(00270)，因其收益率最高，料今年達8.6%，予「買入」評級及7.5元目標價。

 

匯證：電費加幅不損資產回報　港燈對債息敏感降目標價


　　匯證則指，中電及港燈明年電費將較11月上調約6%，較年初則高達20%及46%。根據《准許利潤回報管制協議》，兩電固定資產回報率為8%，今次電費加幅意味不會對回報構成損害。中電基本電費維持不變，可能對經營開支構成壓力，澳洲業務仍然具不確定性，但本港業務防守性較高，有助抵銷相關影響，因此維持盈利預測及目標價不變。至於港燈，雖然將燃料成本升幅轉嫁到基本電費上，加上即將公布4年發展計劃，都有望成為股價上升催化劑，但由於其股價對債息變動較敏感，故下調目標價逾20%，由7.7元降至6.1元，但維持中電目標價58元不變，並維持兩隻股份「持有」評級。

 

　　摩通則對本地公用股看法較正面，於上周發表報告指，加息預期改變，公用股提供股息率7%，出現投資機會。在來年息口調整下，長建(01038)及電能實業(00006)英國及澳洲受監管資產有永久增值機會，加上電能回購將支持估值。中電預期澳洲電價上升，推動2023年下半年公司錄得盈利；粵海投資未來數年派息指引增幅2%至3%，預測股息率達9%。摩通首選長建及電能，其次為粵投，最後為中電。長建及電能目標價同為50元，粵投則為8元，均予「增持」評級；中電目標看52元，予「中性」評級。

 

林嘉麒：加電費利股價首選中電　煤氣恐受累天然氣價漲

 

　　另元宇證券基金投資總監林嘉麒指，今年初至今歐洲電費升幅差不多一倍，東京及新加坡則升逾四成，中電及港燈都未跟上國際水平，但兩隻股份預測息率回報都有5厘幾，且預期加電費可拉升股價，當中較看好中電，其「2050碳中和目標」集中於天然氣開發，又有轉廢為能項目，其投放於固定資產量也較大。惟今年兩隻股份都跌了很多，除與香港經濟有關，亦因美國不斷加息，如美國目標利率未見頂，要升至5厘以上，對一眾公用股會有影響，故可先買第一注，等美國12月議息後，知道利率走勢才再加注。

 

　　林嘉麒補充指，公用股要小心揀選，燃料成本對其有影響，其中已沒送紅股的煤氣(00003)不太樂觀，股價下跌後息率回報也不算吸引，雖然息率同樣是5厘幾，但要冒天然氣價格成本上升令盈利減少的風險，繼而影響未來派息。另除留意本地電力股外，也可吼電訊股，尤其內地電訊股息率回報較高，可考慮作中線吸納。

 

　　中電今日跌1.65%收報56.6元，曾升0.78%至58元；港燈則跌0.18%報5.68元，曾升1.41%至5.77元。另電能升0.51%報39.75元，煤氣跌0.76%報6.56元，長建跌0.13%報38.85元，粵投升0.97%報7.26元。

 

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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