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《神州經脈》一線城市收緊防疫　銀企合作救內房　滬指悶升

23/11/2022

　　官媒強調防疫方向不動搖，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，北上廣深四個一線城市均加強疫情防控措施，打破「放開」預期。滬深股市周三（23日）早上窄幅低開，銀行權重股連續兩日上漲，抵銷醫藥股震盪，午後其他科技股跌幅擴大，不過中字頭發力護盤，滬綜指午後轉升試攻三千一，但最終差一步，全日在3096.91點收市，升0.26%，深成指跌0.27%，創業板指同跌0.14%。

 

（資料圖片）


　　市況偏悶，兩市全日成交8305億元（人民幣．下同），按日減少6.1%，惟外資透過陸股通淨流入超15億元，結束連日流出趨勢。


　　另外，有外媒報道指，中國有關部門計劃對螞蟻集團處以逾10億美元的罰款，作為監管整改的尾聲。


今日新聞精選


1. 北上廣深四個一線城市防疫升級。上海加強來滬返滬人員健康管理，抵滬不滿5天者不得進入餐廳酒吧商場等公共場所；北京市政府要求24日起進入公共場所查驗48小時核酸證明，並要從嚴控制線下大型活動和聚集性活動，原定本月25日至30日舉辦的中關村論壇宣布改在明年舉辦；深圳同樣宣布乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間等須憑48小時核酸檢測陰性證明或當日（24小時內）核酸採樣憑證；另外廣州海珠區再次延續封控措施至周日（27日），是第六次延長相關措施。


2. 內地新冠疫情繼續蔓延，周二（22日）新增本土確診及無症狀感染合計28883宗，較上日的27899宗再增近4%，連續8日破2萬宗，續創逾七個月新高。本土新增陽性中，廣州、重慶繼續大幅居前，北京、上海、深圳等延續升勢。全國周二報告新增確診病例2719宗。其中本土病例2641宗，含700宗由無症狀感染者轉為確診病例。新增無症狀感染者26438宗，其中本土26242宗。


3. 網傳富士康河南鄭州廠區發生暴力衝突，員工和公安大打出手，當局出動催淚彈，有員工受傷。外媒引述目擊者說法指，此次衝突是員工抗議廠方最新公布的薪資與早前公布的有所出入，加上新舊員工同住，擔心疫情擴散傳染。據網民轉述，情況在半夜時分已失控，維護治安的工作人員與富士康員工打起來。凌晨五點時，公安更出動催淚彈，富士康工人使用滅火器還擊。


4. 內房融資氣氛濃，據內媒報道，交通銀行(03328)(滬:601328)分別與萬科(02202)(深:000002)和美的置業(03990)簽署全面戰略合作協議，將分別向兩企業提供1000億元和200億元的意向性綜合授信額度；中國銀行隨後亦公布，將為萬科集團提供不超過1000億元或等值外幣的意向性授信額度；中國農業銀行亦宣布，與中海發展(00688)、華潤置地(01109)、萬科集團、龍湖集團(00960)、金地集團(滬:600383)五家房企舉行銀企戰略合作協議簽約儀式。銀企雙方均表示在房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、並購貸款、債券承銷與投資等業務方面加深合作。此外，中國銀行間市場交易商協會公布，中債增進公司在民企債券融資支持工具（「第二支箭」）政策框架下，周三出具對龍湖集團、美的置業、金輝集團(09993)三家民營房企發債信用增進函，擬首批分別支持三家企業發行20億元、15億元、12億元中期票據，後續將根據企業需求提供持續增信發債服務。


5. 據《彭博》報道，荷蘭外貿與發展合作大臣施賴納馬赫爾（Liesje Schreinemacher）22日表示，在向中國出售芯片設備的問題上，荷蘭將捍衛本國的經濟利益。報道指，荷蘭高級官員的這一表態再度表明，荷蘭不願順從華盛頓切斷中國半導體技術供應的企圖。


6. 國家煙草專賣局發布關於電子煙產品、霧化物、電子煙用煙鹼等異地限量攜帶的通告，根據有關規定，每人每次異地攜帶電子煙產品、霧化物、電子煙用煙鹼等實行限量管理：煙具不得超過6個；電子煙煙彈（液態霧化物）不得超過90個，煙彈與煙具組合銷售的產品（包括一次性電子煙等）不得超過90個，煙液等霧化物及電子煙用煙鹼不得超過180毫升。


7. 全球影史票房冠軍的科幻巨作《阿凡達》，睽違13年後終於推出第二集，早前已宣布12月16日將在北美上映，歐洲、澳洲、韓日、台灣以及香港同步上映，但中國內地卻遲遲沒有宣布上映的消息。據20世紀影業官方微博周三早上終於公布，《阿凡達：水之道》內地定檔同日上映，內媒報道，消息對被疫情等因素拖累的電影行業有很大提振作用。此外，早前有報道指藉著中韓關係緩和兩國首腦會談提及兩國文化、人員交流以及溝通重要性，南韓電影已重新開始在中國視頻平台上播放，也是中國實施「限韓令」6年來的首次鬆綁。中國外交部發言人趙立堅對此回應稱，中方從來沒有實施過所謂的「限韓令」，中方對同韓方開展人文交流合作持開放態度。他表示，去年以來中國已經引進播放了多部韓國電影和電視劇。推動合作需要雙方相向而行。希望韓方同中方一道，繼續為活躍兩國人文交流，增進相互了解和友好感情做出積極努力。


8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周三收報7.1542，較上個交易日4時30分收盤價跌158點子。全日在7.1388至7.1599之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌219點子，報7.1580。

 

撰文：經濟通中國組

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