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【虛幣世界】市場料聯儲加息態度軟化，加密貨幣高走

24/11/2022

　　由於通脹升幅開始回落，市場預計美國聯儲局在加息態度上將會軟化，包括加息速度及加息幅度將會由鷹轉鴿，美國股市及加密貨幣始見反彈，比特幣重返16500美元之上，不過以太幣仍受制於1200美元；另外，LINK和UNI分別上漲超過5%和3%，CoinDesk市場指數(CDI)是衡量加密貨幣表現的指數，漲幅超過2%。


　　戰略研究集團Fairlead Strategies創始人兼管理合夥人Katie Stockton於媒體上表示，比特幣的價格上漲是短線夾淡倉的信號，他留意到一技術指標，包括在比特幣的日線圖和周線圖上，在信號上將看到比特幣走向穩定，而不是大反彈，而且會維持幾週。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16593.32(美元．下同)，跌0.06%(24小時比較．下同)；以太幣現報1186.78元，升0.19%；艾達幣報0.3170元，跌0.47%；瑞波幣報0.3795元，跌0.55%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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