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小米盈轉虧仍獲大行力撐　惟股價未止跌曾再插半成

24/11/2022

　　小米(01810)公布業績，第三季盈轉虧，經調整純利按年跌近六成，收入跌近一成，智能手機出貨量及平均銷售單價(ASP)均減少，不過業績仍符合市場預期，大行大多看法正面，部分更上調目標價，惟小米今日略為低開後跌幅即擴大，最多跌逾半成，已連跌4日，看來市場對手機市場疲軟，以及對小米電動車投資的憂慮仍然揮之不去。

 

(資料圖片)

 

第三季盈轉虧14.8億人幣　經調整純利跌59%

 

　　小米第三季錄得虧損14.76億元(人民幣．下同)，而去年同期錄得純利7.92億元。以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤為21.17億元，按年跌59.1%，仍略勝預期。期內收入704.74億元，按年跌9.7%，亦勝預期；當中智能手機收入425.14億元，按年跌11.1%，IoT與生活消費產品收入跌約9%至190.59億元，互聯網服務收入減少3.7%至70.67億元，其他收入減少6.6%至18.35億元。智能手機出貨量減少8.4%至4020萬台，ASP減少3%至每部1058.2元。

 

　　小米首三季則錄得虧損6.77億元，而去年同期錄純利168.54億元。以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤為70.57億元，按年跌59.8%。期內收入2139.97億元，按年跌11.8%；毛利近362億元，按年跌17%。

 

　　另根據Canalys數據，小米第三季在全球智能手機出貨量排名第三，市佔率為13.6%；毛利率由去年第三季的12.8%降至8.9%，按年跌3.9個百分點，主要由於境外市場增強了促銷力度，以及存貨減值撥備增加影響。期內境外市場收入為356億元，佔總收入50.5%。研發開支按年增加25.7%至41億元，主要由於與智能電動汽車等創新業務相關的研發開支增加所致。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 
料庫存最快今年底恢復正常　電動車目標2024年量產

 

　　小米總裁王翔表示，現時仍難以預判智能手機出貨量何時能夠恢復增長，小米整體庫存水位穩步下降，按年及按季下降9%，呈現良好的態勢，內地庫存亦回到健康水平。今年第四季相信經過購物節及聖誕節等多個節日後，小米整體庫存將會有明顯改善，預計在今年底或明年初恢復正常，但宏觀經濟和疫情管控仍然存在不確定性。王翔又指，小米電動車目標於2024年正式量產，進展非常順利，目前小米汽車研發團隊已超過1800人，在造車上投資的效率和規模對集團不會構成重大影響。小米首席財務官林世偉則指，雖然內地近期疫情升溫，但因廠房主要位於華南地區，小米生產暫時未受到太大影響。

 

　　另值得留意，小米今年5月涉嫌非法向外國實體匯款，遭印度政府扣押在當地銀行帳戶內的7.25億美元(約56億港元)，但小米在今次業績中僅指，小米印度有正當理由向印度有關部門作出回應，因此並無作出撥備。

 

高盛：經調整純利勝預期看13元　瑞銀：內地去庫存料今季完成


　　高盛發表報告指，小米第三季收入符合預期，經調整純利則高於預期。剔除新的主動投資後的核心利潤按季反彈9%至29億元，這是由於小米持續控制開支，核心經調整營運支出連續第二季錄得下降。另小米內地高端智能手機出貨量按年增長14%，令智能手機平均售價按年增長9%，維持「買入」評級，目標價為13元。


　　瑞銀則指，小米第三季收入及經調整盈利符合預期，預期內地市場的去庫存會於今季完成，海外則為明年首季，相信近期股價表現取決內地智能手機去庫存，以及內地從疫情中重新開放的期望，維持「買入」評級及13.5元目標價。另野村指，小米第三季銷售及毛利率符預期，第四季銷售和毛利率可能會改善，但淨利潤或會惡化，維持「中性」評級和目標價16元。

 

摩通：未見重大催化劑　瑞信：股價或已反映電動車投資等影響


　　此外，摩通表示，小米第三季經調整利潤按年下跌59%符合預期，主因宏觀疲弱及中國需求放慢，令智能手機、智能物聯網及網際網路服務在內的所有板塊表現都下滑。即使小米估值偏低，但未見具重大催化劑，其中內地庫存調整雖然已基本完成，但集團補貨過程相當平靜，料其內地市佔增長前景有限。由於內地及海外市場的需求持續受壓，預計其網際網路服務業務也不會有強勁復甦，維持「中性」評級及目標價11.5元。

 

　　瑞信則指，小米第三季業績表現大致符合預期，目前股價可能已反映Android市場疲軟和電動車投資等影響，預計庫存將在未來一至兩季見底，目標價由10.9元升至11.5元，評級「跑贏大市」。

 

 

林家亨：高端市場難與蘋果競爭　手機盈利難冚汽車虧損

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，此份業績反映小米在手機業務上持續下滑，而業績中沒提到遭印度政府扣押幾十億元，即使將來可打贏官司，也不知要等多久才可取回款項，因一般在印度與政府打官司拖10年也不出奇，如10年後才發還，也不知損失多少利息。另小米轉向高端市場發展無可厚非，因可增加毛利率，但恐力不從心，因受制美國禁運高端芯片到中國，即使買到高端芯片，費用也絕不平，競爭力肯定遠比不上蘋果，料小米未來極其量只能發展中階品牌。

 

　　林家亨又提到，小米就算可以進入汽車行業，未來3、4年也沒可能賺到錢。「蔚小理」早小米5、6年進入市場，但到現在仍沒賺到錢，根據第三季業績，蔚來每賣一架車就蝕10萬人幣以上，小鵬蝕7萬人幣，理想蝕約5000人幣。雖然手機市場明年應開始回暖，但料小米只集中中低端手機，就算手機盈利增加亦難抵銷在汽車方面虧損，前景難樂觀。

 

　　小米半日跌3.98%收報9.41元，最多跌5.61%低見9.25元，連跌4日，累計跌幅8.64%，成交9.53億元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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