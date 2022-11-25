【虛幣世界】幣安計劃收購Voyager，加密貨幣走勢平穩

幣安首席執行官趙長鵬早前接受媒體採訪時表示，公司希望為不良加密資產復甦，提供10億美元基金援助，該基金亦接受捐款開放，趙長鵬表示，如果這還不夠，公司仍可以提供更多資金。另外，由於 FTX 無法跟進收購，幣安的美國分公司將對加密貨幣貸方Voyager進行新的競購。早前Voyager破產後，FTX表示有興趣收購該公司。消息傳出後，加密貨幣走勢相對平穩，市場未見有太大波動性。



另外，以太坊開發人員決定，考慮將八項以太坊改進提案（EIP）納入即將到來的硬分叉，稱此次更新為「上海」。 硬分叉升級將解鎖信標鏈質押的ETH提款，並可能包括解決可擴展性問題和其他以太坊虛擬機的提案。但是對於什麼時候會進行硬分叉還沒有達成共識。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16526.18(美元．下同)，跌0.44%(24小時比較．下同)；以太幣現報1193.83元，跌0.82%；艾達幣報0.3134元，跌0.88%；瑞波幣報0.3964元，跌1.34%。



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