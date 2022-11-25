周大福受累內地疫情盈利倒退 縱獲大行力撐仍插逾一成

周大福(01929)昨日(24日)收市後公布中期業績，按年少賺近7%，10月至11月18日受內地疫情復熾影響，零售值按年跌2.3%，內地同店銷售跌逾兩成。周大福績後縱獲多間大行力撐，予目標價17至18元，但今早(25日)仍插逾一成，為表現最差藍籌。

(截自周大福官網)

中期純利按年跌近7% 10月至11月18日零售值跌2.3%



周大福截至2022年9月30日止中期純利33.36億元，按年跌6.85%；每股基本盈利33.4仙，派發中期息22仙，上年同期同樣派22仙。期內營業額465.35億元，升5.32%；毛利109.62億元，升1.55%；毛利率按年收縮0.8個百分點至23.6%，經調整毛利率按年收縮1.1個百分點至22.4%。

上半財年中國內地同店銷售下跌7.8%，港澳地區則升1.3%。而由2022年10月1日至11月18日，零售值按年跌2.3%，其中內地零售值按年跌4%，佔集團零售值之87.9%，香港、澳門及其他市場零售值按年升11.4%，佔集團零售值之12.1%。期內內地同店銷售按年跌21.3%，香港及澳門升19.1%；內地同店銷量跌23.4%，香港及澳門跌9.8%。另截至9月底止，周大福零售網路擴展至6948個零售點，期內在內地淨增加933個周大福珠寶零售點。



花旗：下半年受累封城展望轉弱 惟增長潛力不變看17.3元

花旗發表報告指，周大福上半財年純利按年跌7%，較該行預期遜色，主要是由於匯兌損失和黃金貸款的公允價值收益低於預期。剔除這兩個因素後，核心純利下降1%至32億元，符合預期。由於下半年受封城影響，管理層下調了全年度盈利預測。然而，基於年輕一代對黃金的強勁需求和集團的市場份額增長，周大福的增長潛力保持不變。管理層亦對2024年財年前景感到樂觀，對於內地市場，管理層預料將錄低至中單位數同店銷售額增長，及低至中雙位數收入增長。

花旗將集團2023至25財年的盈測下調6%至7%，以反映下半財年展望轉弱致收入預測下降。鑑於防疫限制放寬後積壓需求潛在釋放，對其2023年的收入預測高於管理層目標，維持「買入」評級及目標價17.3元。

富瑞：近期銷售受疫情影響 聚焦未來盈利能力及回報



富瑞則表示，將周大福2023、24及25財年的淨利潤預測分別下調9%、5%及1%，以反映近期的銷售受到內地疫情影響。不過，周大福在一年前實現在內地開設7000間門店的目標並獲得市場份額後，管理層已為2024至26財年制定新計劃，聚焦盈利能力及回報，希望在2026財年前將毛利率提高至約25%，維持「買入」評級，目標價18元。



國盛證券亦維持周大福「買入」評級，指其作為珠寶首飾行業龍頭，渠道端加快低線城市拓展速度，產品端優化研發設計，同時重視消費者觸達。展望全財年，預計公司營收穩健增長，另2023年1至3月為銷售旺季，公司將通過產品推新帶動銷售回暖。

中金：管理層維持開店指引 疫情下業績仍見高度韌性

中金則稱，周大福業績略低於該行預期，但管理層仍維持全財年淨開1200至1300珠寶店指引，且考慮周大福在不利疫情環境下業績仍表現出高度韌性，維持「跑贏行業」評級，目標價17.02元。

另大和引述周大福管理層稱，內地有800至900個銷售點因疫情影響而要暫時關閉，第三財季至今內地同店銷售按年下跌21%，其中一二線城市的影響較低線城市多。此外，由於內地宏觀環境及消費情緒受壓，管理層估計下半財年同店銷售或會下跌高單位數。大和下調周大福2023至24財年每股盈利預測1%至4%，目標價由19.5元降至18元，重申「買入」評級。

溫鋼城：早前憧憬防疫放鬆炒高 跌穿13.5元宜止蝕

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，雖然周大福很多業務都在內地，但提到通關股通常都想到它，而早前炒防疫有機會放鬆，周大福由13.5元炒升至約17元，近期亦是在此區間打橫行，惟現時走勢下行，要買可待跌穿14元才考慮，13.5元止蝕。

內地本土新冠昨增逾3.2萬宗創新高 本港延長社距措施至12月中

周大福今日急插，除業績令人失望外，相信亦與內地新冠疫情不斷升溫有關。昨日(24日)內地新增32695宗本土感染個案，是連續兩日在3萬宗以上水平，繼續創下疫情大流行以來新高。多地不少人擔心政府隨時封城，陷入抗疫恐慌，其中網傳「天津疫情防控十條措施」的緊急通知，提到「所有商業體停業5天、所有餐飲停業5天」，後證實為謠言。鄭州市政府則公布，本月25至29日對市內八區進行流動性管理，每日進行核酸檢測，高風險小區單元居民足不出戶，其他區域居民非必要不外出。

本港方面，政府表示，疫情近日反覆，過去一星期每日新增個案達7000宗至8000多宗，總數按周升約28.5%，決定延長現行社交距離措施至12月14日，餐飲處所繼續每枱最多12人、維持強制口罩令等。

周大福半日跌12.68%收報13.5元，成交2.05億元，其他同板塊股份則個別發展，六福(00590)跌1.85%報18.02元，周生生(00116)升0.59%報8.58元，東方表行(00398)無升跌報4.32元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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