Mastercard新方案添交易透明度 消費細節一目了然

香港逐步復常，近日政府再放寬入境檢疫安排，相信不少港人都計劃好旅遊「報復式消費」，去旅行當然必備信用卡、扣賬卡或預付卡，賺回贈之餘又省卻兌換外幣的時間。惟當旅行過後，收到月結單時，看著一大堆公司名稱，相信不少人均未必能即時回想起消費了甚麼，甚至會懷疑信用卡被盜用，造成不必要的麻煩。

有見及此，致力完善消費者體驗的Mastercard，聯同發卡行在香港引入提升簽賬透明度的Ethoca Consumer Clarity解決方案，讓持卡人能更加安心地消費。

無論是旅遊簽賬，還是本地消費，信用卡月結單上顯示的都是一串串冷冰冰的數字代碼，以及一個與消費店鋪未必一樣的收款公司名字。而在海外的簽賬，月結單亦未必會詳列外幣換算等資料，令卡主找數時充滿疑問。

Ethoca Consumer Clarity正好切合這方面的需要，流暢簡潔的介面會顯示各項簽賬詳情。持卡人只需要透過其銀行應用程式，便能查閱到每項簽賬的明細，包括消費項目的名稱、稅項、運費，以及消費地點等，令卡主可以清楚辨識每筆交易，所有交易細節一目了然。

商戶及金融機構同受惠 締三贏局面



同時，應用程式亦會列出收款商戶的詳細資訊，包括品牌名稱、商標、聯絡資料等，無形中亦提升了商店的知名度。新方案亦有助商店提供全面的購物資訊，促進與顧客溝通，減少售後爭議，以及盡量減低顧客因交易紀錄混亂而提出退款要求的風險。

退款次數和爭議減少，提供信用卡服務的金融機構亦可以減少支援客戶的人手，降低營運成本。即使有消費者對簽賬有查詢，銀行的客戶服務專員亦可以透過方案了解其簽帳紀錄，並作出及時跟進，解答消費者的疑慮。所以無論是消費者、商戶還是發卡機構，都能受惠於Ethoca Consumer Clarity。

作為FinTech企業的Mastercard，當然亦有善用科技協助落實ESG的概念。Ethoca Consumer Clarity能為卡主詳細列明每次消費所產生的碳排放，令消費者了解其個人行為如何影響地球環境，並作出正確的消費選擇。

這項以顧客為尊、減省營運成本、又能關懷環境，集多項好處於一身的最新科技，早前已在本月初的新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival）上展出。借助Mastercard在全球支付網絡的規模，此方案現時提供世界各地超過200個國家及地區，逾1.45億間商戶的豐富交易資訊，相關技術亦即將登陸香港。

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