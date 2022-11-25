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溫鋼城：恒指18000區遇三重阻力　17000以下可趁低吸納

25/11/2022

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　內地為「保交樓」推出一系列扶持政策，刺激內房股上日齊興奮，帶動水泥股向上，分析指水泥股的需求將會隨著推進內房而恢復，究竟其受惠程度有多高？現價追入值博嗎？美國聯儲局11月會議記錄顯示，大部分官員同意放慢加息步伐，美債息回落情況下，本來息率相對不吸引的公用股值得重新部署？

 

 

 

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