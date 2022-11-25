《下周部署》阿里健康中期業績出爐 美國就業報告預示利率走向

恒生指數收報17573，跌87點或跌0.49%，主板成交947.98億元。全周計跌419點，恒指上周呈十字星待變形態收市，本周低開後基本上呈橫行形態，且周二收低於20天線後，在餘下三個交易日均未能收復該線，短期走勢偏淡，下周或有機會下試17000點關口。



個股方面，阿里健康(00241)下周一（28日）公布截至9月底止中期業績，近日醫健股有炒作，阿里健康一度升至近日高位6.5元，及後於10天線之上整固，今日以小陰燭向下，並跌穿10天線水平，9RSI同步向下，現處66水平，相信股價會繼續整固，宜守穩250天線（現約5元水平），若配合較理想的中期業績，股價有望反彈。

(設計圖片)

阿里健康上周三高6.5元後維持在5.5元以上整固。(經濟通HV2報價系統截圖)

大家樂有望挑戰250天線



另外，大家樂(00341)同樣於下周一（28日）公布截至9月底止中期業績，大家樂截至3月底止去年度業績，純利倒退94%至2121萬元。相信投資者對中期業績不會有過高期望。大家樂今日以小陽燭向上，收市上越10天線(現約11.22元)，9RSI回升至64水平，相信短期內有望挑戰250天線(現約11.93元)。



大快活(00052)則於下周二（29日）公布截至9月底止中期業績，大快活截至3月底止去年度業績，純利倒退72%至4246萬元。大快活走勢現小陰燭，惟守於10天線之上，10天線先後升越20天線及50天線，兩度出現黄金交叉利好訊號，配合不太差的中期業績，有望挑戰100天線(現約11.4元)水平。



嗶哩嗶哩呈小圓底形態



嗶哩嗶哩(09626)同於下周二（29日）公布截至9月底止季度業績，嗶哩嗶哩截至6月底止中期業績，虧損擴大至約42.9億元人民幣。嗶哩嗶哩技術走勢現小圓底回升形態，今日以小陰燭向下，暫時守穩20天線水平，若守穩此關，將反覆挑戰100天線所在，約145元水平。



嗶哩嗶哩日線圖呈小圓底形態。(經濟通HV2報價系統截圖)



車股方面，小鵬汽車(09868)於下周三（30日）公布截至9月底止季度業績，小鵬汽車截至6月底止中期業績，虧損擴大至約44億元人民幣。小鵬汽車技術走勢在低位整固，今日小陰燭向下，已跌穿10天線及20天線水平，9RSI處於47水平，該股走勢由6月底高位142.5元反覆下跌，跌至11月初低位24.75元，累積跌幅逾82%，已屬相當低殘，但見底未？暫時未能確定。



歐元區通脹料持續高企



外圍方面，日本將於下周二公布10月份失業率，預期下跌0.1個百分點至2.5%，同日歐洲最大經濟體德國則公布11月份消費者物價指數(CPI)，預期按年上升10.3%，略低於10月份的10.4%，同月歐元區CPI則料按年上升10.4%，反映歐洲通脹仍然高企。歐洲央行行長拉加德上周表示，單是撤出寬鬆措施或許並不足夠，央行需要進一步加息，令利率達到限制經濟增長的水平，而加息速度及至甚麼水平則要看通脹前景。

美國就業市場表現料預示利率走向。(網上截圖)



下周二美國會議局將會公布11月消費者信心指數，預期由102.5跌至100.3。不過，重點數據集中在下周三至周五。美國私營機構ADP將於下周三公布11月份就業報告，預期私營企業職位增加20.3萬，少過10月份的23.9萬，而美國統計局亦將公布第三季核心個人消費開支(Core PCE)，預期按季升幅由4.5%放緩至4.4%；此外亦將公布第三季GDP修訂值，預期經年率化之後按季增長2.8%，略高於初值。同時亦將公布11月份芝加哥採購經理指數，預期由45.2升至47.2，收縮程度略為紓緩，10月份貿易收支、最新一周原油庫存、原油進口、汽油生產等能源相關數據亦於當天公布。



美11月新增職位料放緩



下周四則有歐元區10月份失業率，預料維持在6.6%，石油輸出國組織(OPEC)將會召開會議，預料維持不會增產的決定；美國亦公布10月份PCE及個人收支，當天亦將公布ISM製造業指數，料仍然反映美國製造業處於收縮階段。不過最受市場關注的，應是下周五美國勞工部公布的11月份就業報告，預期失業率微升0.1個百分點至3.8%，非農就業職位料增加20萬個，低於10月份26.1萬。聯儲局在11月議息紀錄已暗示12月份將會減慢加息步伐，最新就業數據料會強化市場對當局減慢加息的預期，美元匯價料受壓。另外，加拿大則於下周二公布第三季GDP，下周五公布11月份就業報告，預期失業率上升0.1個百分點至3.8%。



撰文: 經濟通通訊社市場組

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