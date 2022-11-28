溫傑：恒指若補回16138－16829上升裂口 反彈浪或已完結

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

澳門政府宣布六間博企獲續賭牌，結果為市場預期之內？為缺少新競爭者加入，對澳門博彩業孰好孰壞？是次消息對濠賭股的提振作用有多大？美團(03690)第三季虧轉盈，惟內地疫情反覆，已經連續兩日本土新增感染達30000宗以上，防控措施再度收緊重燃業績憂慮？

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