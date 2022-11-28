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《午市前瞻》50天線支持佳惟須觀望 美團遭減持勢難破140元

28/11/2022

　　恒生指數半日收報17225，跌348點或1.98%，主板成交707億元。恒生中國企業指數報5841，跌129點或2.16%。恒生科技指數報3420，跌79點或2.28%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報268元，跌5元或1.83%，成交59.32億元；美團收報137.6元，升1元或0.73%，成交40.76億元；阿里巴巴-SW收報72.1元，跌2.65元或3.55%，成交26.54億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。
　　人行降準釋放資金，但內房及物管股反高潮，錄得顯著跌幅，碧桂園服務(06098)收跌9.24%，報17.28元，該股成交約5451萬股，涉資9.49億元，盤中高見18.24元，最低見17.08元；碧桂園(02007)跌5.16%，收報2.94元；龍湖(00960)跌5.03%，收報20.75元。

 

(網上截圖)

 

連敬涵：內地情況或影響50天線支持力度


　　防疫措施收緊引發多地民眾不滿情緒，恒指跌573點以17000整數開市，開市後數分鐘更曾擴大跌幅至超過700點，但50天線附近有明顯支持力度，跌幅逐步收窄至逾300點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，今日低開回升證明50天線有不錯支持力度，若今日能守住16800至16900亦較為有利後市。


　　但目前內地情況去向未明，如果行動進一步擴大，對大市不利影響亦會加大，尤其外資正觀望各方的回應和對策，加上明日為期指結算日，短期波動較大。他認為目前應多觀望一兩日，始終目前仍是升市，是否真正轉勢仍要觀望事態發展。

 

美團第四季不樂觀兼遭減持不利股價


　　美團(03690)第三季純利12.17億元人民幣，而去年同期錄虧損99.94億元人民幣，遠勝市場預期；今早受市況拖累低開近6%，但隨後有資金流入，翻盤一度轉升逾2%，但升抵140元阻力明顯。連敬涵指美團業績亮眼，更是ATM中最好一隻，但業績只是過去表現，美團管理層已預告第四季業務的疫情影響將會擴大，加上騰訊南非大股東Naspers已預告將會沽出「派息」所獲股份，即使美團發起對話也未必能力挽狂瀾，料140元較難突破。


　　針對目前內地情況，連敬涵指事故後中央未有正式回應，而官媒仍維持「堅持動態清零」口號，預計防疫措施暫未有放寬空間。但目前上證綜合指數仍守住3000，若情況未進一步惡化，事件有望逐步消化。

 

美團今早低開高走，130元失而復得。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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