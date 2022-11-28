人行降準幅度遜預期齊借勢回吐 內銀比內房更值博

人行上周五(25日)收市後宣布將於12月5日降準0.25個百分點，共計釋放長期資金約5000億元(人民幣．下同)，不過早於上周三(23日)召開的國務院常務會議上，國務院總理李克強已提出適時適度降準，而最終降準幅度卻不及預期最多降0.5個百分點，上周已炒高的內銀及內房股借勢回吐。不過，內銀股或更受惠降準，因降準不但向市場釋放更多資金，也可降低銀行資金成本，有助提升內銀淨息差，而內房銷售能否在中央連串支持措施下出現反彈，始終令人懷疑。

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全面降準0.25個百分點 釋放資金約5千億人幣



人行宣布，12月5日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點(不含已執行5%存準率的金融機構)。本次降準後，金融機構加權平均存準率為7.8%，共計釋放長期資金約5000億元。人行有關負責人表示，此次降準目的是保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟一攬子政策措施，加大對實體經濟的支持力度，並增強金融機構資金配置能力，降低其資金成本，支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。



市場早前大都預計人行降準0.25至0.5個百分點，釋放資金5000億至10000億元，但不排除會部分置換於12月16日到期的5000億元中期借貸便利(MLF)。人行上一次全面降準是在今年4月，當時降準0.25個百分點，釋出長期資金5300億元。

花旗：內地貨幣寬鬆空間變小 降息可能性降低

花旗銀行發表報告表示，考慮到對資金成本的節約，本次降準為12月貸款市場報價利率(LPR)下調創造空間，尤其是5年期品種的報價。但從中期來看，貨幣寬鬆空間較小。隨著中國進入後疫情時代，人行會更加謹慎行事，降息的可能性正在降低。第三季度貨幣政策執行報告顯示，人行開始關注後疫情時代的通脹風險。若中國不再施行動態清零，家庭部門開始釋放疫情期間累積的過度儲蓄，通脹壓力將加劇，明年CPI可能會試探3%的「紅線」。



民生銀行首席經濟學家溫彬則認為，在短期內政策利率保持穩定和此次降準幅度較小下，預計不足以帶動12月LPR調降，進一步降融資成本仍有賴於後續MLF利率下調和銀行負債端成本下行。而本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%，離5%僅差2.8個百分點。為避免當利率到零後傳統的貨幣政策傳導機制失效，貨幣政策的空間尚需珍惜。

中金：緩解銀行流動性壓力 摩根資管：內房銷售未改善宜審慎



至於今次降準對內銀及內房有多大利好，中金稱，人行降準主要是維護資金市場與債券市場穩定，緩解銀行的流動性壓力，並支持穩增長發力。而近期房地產行業供需兩端政策和宏觀政策不斷出台，短期可望提振信心和改善預期，中長期亦可帶動銷售、投資等基本面指標逐步企穩，預計房地產行業明年基本面指標將整體表現穩健，全國商品房銷售面積和金額或同比增長2%和5%。降準表明穩增長政策加碼，金融支持房地產行業能夠改善資產質量預期，降息對息差的壓力亦較小。由於現時銀行估值和倉位處於歷史底部，有望繼續修復。

摩根資產管理環球市場策略師周奐彤認為，4月降準已顯示對整體經濟的幫助未算太顯著，因此除降準外，市場仍會觀察內地會否有更多救市措施。而內房的三支箭藍圖早前已先發兩支，成功扭轉對行業較悲觀的預期，令投資者相信人行會救經濟，釋出利好訊號，但內房銷售仍未出現大幅改善，短期宜審慎。金融板塊則值得留意，行業股份相對歷史估值依然相對地便宜，價值類股份明年仍會較成長型股份有更多上升空間。

高盛：大量MLF到期抵銷降準影響 關注內房銷售會否反彈

另高盛指，今年底和明年初將看到大量MLF到期，部分抵銷降準的影響。不過，在內地確診個案增加和防疫措施收緊之際，此次降準有助提振市場對經濟增長的信心。同時，增加對大型私人開發商的貸款也將會有助恢復對房地產行業的信心。然而，內房預售仍是開發商現金流的主要渠道，因此最終仍要關注銷售是否會穩定或出現反彈。隨著為應對疫情而加強防疫控制，預計到今年底和明年初，整體經濟活動增長將繼續疲軟，政策制定者將維持寬鬆政策立場。匯證則預計降準將為銀行釋放更多流動性以支持發展商，惟基本面和市場信心仍然需要時間恢復。

花旗：郵儲行招行工行最受惠 瑞信：疫情及內房資產質量更關鍵

此外，花旗表示，人行宣布降準25個基點，釋放5000億元基礎貨幣，將提振內地銀行業2023財年的淨息差0.4個基點及盈利0.15%，郵儲銀行(01658)、招行(03968)和工行(01398)或是主要受益者。

瑞信則認為，降準對內銀的積極影響可能來自於更穩定的債券市場和銀行的理財產品管理凈值，更穩定的資金來源和更低的融資成本，但現階段銀行股表現關鍵驅動因素仍然是疫情封控措施和內房資產質量。

溫傑：只降25點子令部分投資者失望 惟應可減輕內銀負擔





凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，通常年底或年頭流動性比較緊張都會降準，降準並不是太令人意外的消息，加上李克強上周初也已表示會降準，根據慣例他講了後快則兩日慢則一周就會降準，上周市況已某程度反映，而今次只降25點子，對部分投資者來說有些失望，10月「三頭馬車」經濟數據都有些放慢，11月數據應會更差，因內地疫情仍在反彈中。不過，內銀要揼錢救內房，降準應可減輕內銀負擔，而降準和降息有頗大分別，所謂存款準備金率即放在銀行的錢有多少不借出去，比率愈高貸款出去的金額愈小成本也愈大，故降準可幫助銀行減輕壓力。而所謂降息是指降LPR，就算12月不降料明年第一季也會降，先降準後降息應該會繼續出現。

內銀及內房股今日均普遍回吐。內銀方面，郵儲行跌3.47%報4.45元，招行跌3.45%報35元，工行跌1.82%報3.78元，中行(03988)跌1.83%報2.69元，農行(01288)跌1.96%報2.5元，建行(00939)則跌2.34%報4.59元。至於內房，碧桂園(02007)跌5.81%報2.92元，龍湖(00960)跌5.03%報20.75元，中海外(00688)跌3.22%報19.84元，潤地(01109)跌3.07%報33.2元，雅居樂(03383)跌7.31%報2.41元，富力(02777)跌6.74%報1.8元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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