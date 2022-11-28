《神州經脈》單日陽性破4萬 降準失靈A場軟 避險升溫人幣跌

人行宣布12月5日下調存款準備金率0.25個百分點，惟降準時機及力度合乎預期，利好或已被提前消化，而受防疫形勢嚴峻、社會不滿情緒升溫影響，部分反映外界對明年春季放寬防疫限制的預期下降。滬深股市周一（28日）早上震盪低開，滬綜指顯著低開1.5%，互聯網、釀酒、房地產、券商等板塊集體急跌，外資流出，不過午後部分板塊回升，白酒股跌幅大幅收窄，滬指全日收跌0.75%，報3078.55點，深成指跌0.69%，創業板指跌0.46%。

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兩市全日成交7583億元（人民幣．下同），交投氣氛仍弱，僅比上周五（25日）水平高2.5%，外資早段趁降準落地逃出，午後走資情緒減弱，全日陸股通淨流出約38億元。人民銀行進行550億元7天期逆回購，周一淨投放520億元。



全國周日（27日）新增本土確診及無症狀感染突破4萬例，達40052宗，單日新增人數持續刷新中國疫情大流行以來新高。比起疫情，形勢更嚴峻的是內地市民對過度防疫的不滿開始爆發，烏魯木齊1124火災事故發生後，該市處理奪命火手法引起內地民間輿論強烈不滿，引發全國多地出現針對防疫限制措施的抗議活動，部分地區甚至出現政治訴求，外媒廣泛關注事件發展。



今日新聞精選



1. 美國聯邦通信委員會宣布最終行動，因對美國國家安全構成不可接受的風險，決定禁止批准五家中國企業生產的電信設備進口美國，包括華為、中興(00763)(深:000063)、海康威視(深:002415)、大華股份(深:002236)和海能達(深:002583)。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應表示，美方此舉是泛化國家安全概念、濫用國家力量無理打壓中國企業的又一惡劣案例。這種做法違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，損害中國企業利益。中方對此堅決反對。美方應該糾正錯誤做法，停止將經貿科技問題政治化、武器化，為包括中國企業在內的各國企業提供公平、公正、非歧視的市場環境。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。



2. 全國周日新增本土確診及無症狀感染突破4萬例，達40052宗，單日新增人數持續刷新中國疫情大流行以來新高。其中，重慶市新增本土確診病例238例，新增本土無症狀感染者9447例，即新增本土陽性已逼近1萬宗。北京新增840例本土確診病例和3048例無症狀感染者。北京市政府新聞發言人徐和建表示，北京新增病例數增速尚無緩解趨勢，首都疫情防控形勢更加嚴峻，要堅決遏制疫情快速上升勢頭。周日上海新增本土新冠肺炎確診病例16例和無症狀感染者128例。上海市商務委周日晚上發布通知，要求從周一零時起，進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美發、洗（足）浴等商業場所的消費者，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。近期持續收緊防控措施的深圳市當日共新增陽性病例126例，較前一日的83例大增逾五成。深圳市疫情防控指揮部辦公室周日發出通知，倡導11月28日至12月2日（周一至周五），有條件的企業、機構員工和市民暫時居家工作。另據國家移民管理局官網互動問答欄目顯示，針對是否會放寬護照等出入境證件辦理的問題，公民出入境管理司稱，仍堅持倡導「非必要非緊急不出境」。



3. 美匯指數上周五小幅走高，紐約尾盤漲0.13%，至105.95。不過，市場料聯儲局將於下月放緩加息步伐，美匯周線跌0.9%。人民幣中間價兩連貶，即期匯率（CNY）周一早上大幅低開685點子，盤初觸三周低位，全日則跌384點，收報7.1999，錄兩連貶，創11月10日以來逾兩周新低。交易員稱，因中國疫情持續嚴峻且周末多地出現抗議防疫政策活動，外圍市場避險情緒明顯升溫，亞洲盤初離岸即大跌一度突破7.25元關口，在岸大幅低開後亦走弱，好在逢高結匯客盤收窄跌幅。他們並表示，雖然疫情發展不確定性很大，但臨近年末季節性結匯需求會增多，再加上降準、房地產救市等政策出台，人民幣或能延續震盪走勢。三菱日聯銀行中國首席金融市場分析師孫武點評稱，中國降準實施，國債利率曲線上浮可能會暫停，因此12月美聯儲再次加息或會導致中美利差倒掛加深，因而周一早盤人民幣貶值壓力加重。但該行預計12月美聯儲將加息50基點，這可能是美聯儲鷹派立場的轉點。人民幣明年一季度末開始仍會如預期開始溫和反彈。



4. 銀保監官網發布一份落款日期為今年2月11日的通知指，金融租賃公司應摒棄「類信貸」經營理念，突出「融物」特色功能；重視租賃物風險緩釋作用，做精做細租賃物細分市場，逐步提升直接租賃業務在融資租賃業務中的佔比。通知並稱，嚴禁金融租賃公司將道路、市政管道、水利管道、橋梁、壩、堰、水道、洞，非設備類在建工程、涉嫌新增地方政府隱性債務以及被處置後可能影響公共服務正常供應的構築物作為租賃物。同時，銀保監局要嚴肅查處新增地方政府隱性債務、違規參與置換隱性債務、虛構租賃物、租賃物低值高買等違法違規行為。這份名為《關於加強金融租賃公司融資租賃業務合規監管有關問題的通知》強調，在2021年業務管控基礎上，進一步開展構築物租賃業務三年（2022-2024年）壓降工作，並優先壓降不符合適格性要求的存量構築物租賃業務。對不作為、不積極或通過虛假騰挪、瞞報等形式規避壓降要求以及新增不符合適格性要求構築物租賃業務的公司，要採取有效監管措施，確保按計劃完成壓降目標。文件特別提及，在壓降構築物租賃業務的同時，繼續嚴控房地產租賃業務，防止「蹺蹺板」效應。



5. 國家統計局周日公布，受國內疫情散發多發、工業生產者出廠價格同比由漲轉降等因素影響，1-10月，全國規模以上工業企業利潤總額6.98萬億元，同比下降3%，且降幅較1-9月擴大0.7個百分點。不過，部分中下游行業利潤回升明顯，工業企業利潤結構不斷優化，其中裝備製造業利潤連續6個月回升，汽車行業今年累計利潤同比增速首次由降轉增；電熱氣水業利潤增長加快，電力行業成為拉動工業企業利潤增速回升最多的行業。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額2.26萬億元，同比增長1.1%；股份制企業實現利潤總額5.09萬億元，下降2.1%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額1.66萬億元，下降7.6%；私營企業實現利潤總額1.96萬億元，下降8.1%。國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，總體看，工業企業利潤下降，結構繼續改善，部分中下游行業利潤回升明顯。但也要看到，近期國內疫情散發多發，世界經濟衰退風險加劇，工業企業效益恢復面臨較大壓力。下一步，要確保產業鏈供應鏈穩定暢通，加快釋放消費需求，落實落細惠企紓困政策，推動工業經濟持續穩定恢復。



6. 陷入資金鏈危機的中國恒大(03333)成功出售大型資產。據《證券時報》報道，深圳公共資源交易中心公布的最新信息顯示，位於深圳灣超級總部基地的原恒大總部地塊成功轉讓，由深圳市安和一號房地產開發有限公司以底價約75.4億元競得。工商資料顯示，最新的競得人深圳市安和一號房地產開發有限公司成立於9月，並由深圳安穩一號房地產開發有限公司持股。股權穿透後，深圳安穩一號房地產開發有限公司由深圳安興一號投資合夥企業（有限合夥）持股99%，後者分別由興業信託持股98%，深圳恒嶼實業發展有限公司持股1%，深圳安居建業投資運營有限公司持股1%。此外，安居建業是由人才安居集團、萬科集團(02202)(深:000002) 、深業集團、特區建工集團共同出資成立，分別持股達40%、20%、20%、20%。報道引述業內人士表示，恒大超級總部地塊的交易並非一般的出售，而是一項復雜的不良資產處置。此外，恒大地產上周五晚間公告稱，其境內債「20恒大02」2022年第二次債券持有人會議表決通過了調整該期債券本息兌付安排的議案。該議案的主要內容是債券付息再度展期半年。



7. 中央政治局委員、國務委員兼外長王毅周一會見俄羅斯新任駐華大使莫爾古洛夫。王毅表示，不管國際形勢發生甚麼變化，中俄作為兩大鄰國都將不斷推進戰略互信和務實合作，共同維護國際公平正義。王毅歡迎莫爾古洛夫來華履新，表示中俄都堅持推進多極世界，不認同單極霸權；都堅持維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，不認同強權政治。中國官方引述莫爾古洛夫表示，俄中關係牢不可破，兩國友誼能夠戰勝任何挑戰。此外，國務院總理李克強會見蒙古國總統呼日勒蘇赫指出，中蒙合作既有利於地區穩定和發展，也為世界和平注入積極力量。中方願同蒙方努力提高兩國經貿合作水平，加強基礎設施建設、煤炭等能源開發合作，共同維護能源安全和穩定供應。積極推動邊境口岸過貨、鐵路口岸聯通等合作。加強兩國荒漠化防治合作，努力應對氣候變化挑戰。



8. 據《21財經》報道，在國家社會保險公共服務平台網站首頁的「個人養老金」欄目顯示，目前23家銀行有辦理商業銀行個人養老金業務的資格，但實際上仍有多家銀行不可辦理個人養老金業務，如中國銀行、華夏銀行、渤海銀行、恒豐銀行、上海銀行、江蘇銀行、南京銀行。該欄目可查詢目前可購買的個人養老金產品，比如基金類產品共有129隻、保險類產品共有7隻，而儲蓄類、理財類目前暫時無法查詢。除商業銀行外，大成基金、長城基金、浦銀安盛、華夏基金四家公募基金公司於周一中午公布，旗下養老產品Y份額已正式開售。此外，國家發改委投資司司長羅國三25日下午主持召開全國基金項目視頻調度工作會，督促指導地方推進政策性開發性金融工具已簽約投放項目加快開工建設，盡快形成更多實物工作量。會議指出兩批基金的開工建設和資金支付進度均好於預期，決勝決戰最後5天，實現基金工作第二階段11月30日前項目全部開工的目標。會議要求，集中力量推動基金項目加快開工建設、加快資金支付。

撰文：經濟通中國組

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