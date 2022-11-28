【專訪】陶冬：中國大手減持美債有因（有片）

美債孳息率節節上升，中國的持有量卻持續縮水--從今年初的1.06萬億美元跌至最新9330億美元。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時指出，今年美債表現是戰後最差的，資金退出避險無可厚非；更重要的是，美元在其他國家眼中的地位和信譽已明顯下降，中國需要美債作為外匯儲備載體的需要也就減少了。

他解釋，中國持有美國國債的數量，其實自從2013年外匯儲備見頂後，就一路下行，這主要和中國經濟的結構性變化相關。外匯儲備減少了，所持有的美債下降很正常。而事實上，不僅中國持有美債數量減少，持有美債最多的15個國家和地區除了比利時和開曼群島外都在減持。

那麼，美債還是不是避險天堂？他認為，美元在二戰後成為全球金融秩序的基石；上世紀70年代初，又借助石油美元，仍是世界上最重要的全球性支付手段、儲值手段。

但過去20年，兩件事情發生了。第一件是美聯儲無節制地亂發鈔票，將本國危機轉嫁給世界其他國家，並通過美元外匯的大起大落割世界各國的韭菜。第二件是美國政府將美元支付體系政治化、武器化，例如俄羅斯資產一夜之間被凍結上。

陶博直言，美元在其他國家眼中的地位和信譽，已有明顯下降，但是目前還沒有另一種貨幣可以取代美元的支付、儲值地位。隨著人民幣向具有信譽的國際貨幣就邁進，海外人民幣市場將增大。

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