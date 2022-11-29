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《午市前瞻》內房第三支箭予極大信心 阿里健康盈利能力低不宜追

29/11/2022

　　恒生指數半日收報17964，升666點或3.85%，主板成交826.41億元。恒生中國企業指數報6149，升277點或4.72%。恒生科技指數報3619，升187點或5.45%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988)；美團收報150.7元，升11.3元或8.11%，成交43.76億元；騰訊控股收報280.6元，升10.6元或3.93%，成交41.22億元；阿里巴巴-SW收報76.8元，升4.6元或6.37%，成交31.3億元。
　　碧桂園服務(06098)升16.49%，收報19.78元，成交涉資13.88億元。招行(03968)升10%，收報38.5元，成交涉資9.11億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

 

(阿里健康網頁截圖)

 

張智威：期結日升幅難作準


　　中證監容許上市房企再融資，民營內房股大幅造好，碧服、龍湖(00960)、碧桂園(02007)高踞恒指升幅榜首，氣氛利好恒指半日曾升超過700點逼近18000大關。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，即使今日有較大利好消息，須留意今日為期指結算日，不排除借勢挾淡倉逼上18000點以上收市，故今日升幅不宜作準，可觀望一至兩日。


內房前景依然黯淡


　　中證監同時恢複主業非房地產業務的其他涉房H股上市公司再融資，張智威指今次的救護內房「第三支箭」給予市場極大信心，力度亦比前兩次更為大力。是次容許上市內房抵資產，包括旗下商場、物業等，更可按超過五成，進一步為房企解決爛尾問題。他指，今次救房企力度之大令市場憧憬中央或會繼續維持這次的大方向，變相更加利好。


　　但張智威強調，目前保障內房交樓資金，但整體銷售前景依然黯淡，難以就此支持內房股價繼續向上。以碧桂園為例，今日最高見3.33元，未能突破月中高位，反映利好措施最多只能刺激反彈至相關水平。


互聯網醫療股熱炒期已過


　　阿里健康(00241)公布截至9月底中期純利扭虧賺1.6億人民幣勝預期，去年同期虧損2.3億人民幣，股價半日升超過一成。張智威指即使扭虧為盈，但整體盈利能力不算高，而且互聯網醫療股熱炒期已過，所以目前股價而言也難以高追。

 

阿里健康中期業績虧轉盈，股價連日橫行整固後今早向上突破，最多升11%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

受內地推出支持房地產措施刺激，內房股急升，碧服升逾16%為表現最佳藍籌。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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