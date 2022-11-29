【大行炒D乜】再有多間券行評美團 最熊巴克萊睇$125.06
29/11/2022
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2022 12:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2022 12:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2022 12:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/11/2022 12:15
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