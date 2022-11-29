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【國安立法】李家超：今天申請押後黎智英案　料中央盡快處理釋法

29/11/2022

　　行政長官李家超就壹傳媒(00282)創辦人黎智英聘請英國御用大律師案向人大提請釋法。李家超周二（29日）上午出席行會會議前見記者時表示，他相信中央會高度重視及盡快處理有關問題，律政司周二將申請押後黎智英案，認為有釋法結果才處理黎智英案是最適合的做法。

 

 

有本地執業資格的外籍律師不受影響


　　李家超強調，黎智英案中辯方聘請Tim Owen代表抗辯，屬《港區國安法》案件中的第一次，並無先前案件，而今次提請釋法，只針對海外而沒有本地全面執業資格的大律師或律師，已有本地執業資格的外籍律師將不受影響。


　　李家超又表示，尊重本港法庭按法律原則及規則處理案件及取納證據，不過在今次黎智英案件，他以行政長官及維護國家安全委員會主席身份，考慮維護國家安全的角度及問題的重要性提出釋法。他認為，若建議獲接納，可以完善維護國安法律制度，長遠鞏固相關機制。

　
已向中央交代案件發展

　
　　李家超重申，在提交中央的報告，已交代案件發展，包括審訊日等資料，相信中央會重視及加快處理，至於如何處理，會交由人大常委會決定。


　　高院原訟庭上月批准黎聘用英國御用大律師Tim　Owen作代表律師，律政司就此提出上訴，結果被上訴庭駁回，上訴庭亦拒絕向律政司批出終審法院上訴許可。兩度碰壁的律政司上周五（25日）直接向終審法院上訴委員會申請上訴許可，三名法官張舉能、李義及霍兆剛聽畢陳詞後，押後至周一下午頒布決定，終院法官拒絕律政司上訴許可。其後，李家超表示，將向中央提交報告時提及此案，並提請人大常委會就此案作出釋法建議。

 

大律師公會：人大常委會有釋法權 權力應審慎行使

 

　　行政長官李家超向中央提交報告，建議提請人大常委會釋法，釐清沒有本地全面執業資格的律師或大律師，可否參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。大律師公會主席杜淦堃表示，國安法第65條明確訂明，全國人大常委會有解釋權，而有關權力應該審慎地行使。


不認同釋法變得常態化


　　他表示，釋法無可避免會引起對香港法制的討論和批評，但《港區國安法》是相對較新的法例，希望未來如國安法條文尚有不明確之處，可由香港法庭釐清，行使釋法權時應當審慎。但他強調今次是用現有機制去處理，見不到與司法獨立有很大關係，亦不認為會破壞香港的司法獨立。他指，今次是《港區國安法》首次釋法，回歸以來亦只是釋法5次，不認同釋法變得常態化，又指今次釋法都是按現行機制處理，不認同會損害司法獨立。


香港有足夠法律人才處理案件審訊


　　他認為香港有足夠的法律人才處理案件審訊，不認同事件會影響被告聘請律師的權利，認為大家焦點應放在被告有否足夠保障，但他相信法庭可給被告有公平審訊的機會。杜淦堃又指，終審法院的判辭已表明，法院全力捍衛國家安全，公會堅信香港的法院和法律界會繼續履行維護國家安全的責任，維持法治，保障司法獨立。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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