《盤後部署》憧憬放寬防疫措施 海底撈收飆12%走勢轉佳

11月期指今日結算，恒指高開260點，報17558。午後升幅持續擴大，最終重上18000關，恒生指數收報18204，升906點或升5.24%，主板成交1667.57億元。國企指數收報6236，升364點或升6.20%。恒生科技指數收報3695，升262點或升7.66%。



上證綜合指數收報3149，升71點或升2.31%，成交4391.03億元人民幣。深證成份指數收報11089，升259點或升2.40%，成交2387.04億元人民幣。

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11月期指今日結算，恒指高開260點，報17558。午後升幅持續擴大，最終重上18000關，恒生指數收報18204，升906點或升5.24%，主板成交1667.57億元。國企指數收報6236，升364點或升6.20%。恒生科技指數收報3695，升262點或升7.66%。



上證綜合指數收報3149，升71點或升2.31%，成交4391.03億元人民幣。深證成份指數收報11089，升259點或升2.40%，成交2387.04億元人民幣。



藍籌股幾近全線上揚，中國平安(02318)升12.9%，收報47.25元，該股成交約9695萬股，涉資44.19億元，盤中高見47.4元，最低見43元；京東集團(09618)升10.89%，收報210.8元；招行(03968)升9.43%，收報38.3元；百度(09888)升9%，收報98.15元，該股成交約688萬股，涉資6.62億元，盤中高見98.5元，最低見92.3元；阿里健康(00241)升9.71%，收報6.1元；阿里(09988)升9.07%，收報78.75元；網易(09999)升7.97%，收報109.7元。



藍籌股僅中移動逆市跌



藍籌股中，僅中移動(00941)逆市下跌，收跌0.19%，報51.5元，該股成交約2128萬股，涉資10.96億元，盤中高見51.8元，最低見51.2元。



內地支持房地產行業措施繼續出台，中證監表示，決定在股權融資方面調整優化5項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資等，內房及物管股表現搶鏡，碧桂園服務(06098)收升13.66%，報19.3元，該股成交約1.08億股，涉資20.88億元，盤中高見20.35元，最低見18.2元；龍湖(00960)升11.33%，收報23.1元；潤地(01109)升7.68%，收報35.75元；中海外(00688)升7.61%，收報21.35元；富力地產(02777)收升12.78%，報2.03元，該股成交約4685萬股，涉資9603萬元，盤中高見2.14元，最低見1.95元；世茂服務(00873)升22.43%，收報2.62元。



內房股整體升幅顯著



旭輝控股集團(00884)升1.63%，收報1.25元；旭輝永升服務(01995)升4.95%，報4.66元；碧桂園(02007)收升4.45%，報3.05元，該股成交約9.20億股，涉資29.06億元，盤中高見3.33元，最低見2.98元；萬科企業(02202)升13.58%，收報16.56元；寶龍地產(01238)升15.38%，收報1.2元；融創服務(01516)升25%，收報3.35元。



由於市場憧憬內地會放寬防疫措施，內地消費股走俏，海底撈(06862)收升12.04%，報16.56元，該股成交約5032萬股，涉資8.18億元，盤中高見17元，最低見14.82元；安踏體育(02020)升8.01%，收報87.65元；李寧(02331)升5.85%，收報57.9元；蒙牛乳業(02319)升6.1%，收報33.05元。



技術走勢方面，日線圖顯示，海底撈連續第二個交易日以大陽燭收市，且一口氣升越50天線、10天線、20天線、100天線及250天線，轉勢訊號相當明顯，9RSI已升至62水平，短期內有望向23元進發，升穿此關將見2021年10月高位30.7元。

海底撈以大成交急升逾12%收市，一舉突破主要均線。(經濟通HV2報價系統截圖)



碧服收市急升逾13%，為表現最佳藍籌。(經濟通HV2報價系統截圖)

平保全日升近13%，位列藍籌升幅榜第二位。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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