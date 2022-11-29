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【高息定存】大新一年期港元定存息衝上5厘　南商高見4.85厘

29/11/2022

　　臨近年尾，銀行積極搶年結資金，再有多一間本地銀行將其港元定存利率突破5厘，目前最少有6間銀行提供5厘或以上的港元定存息。

 


　　大新銀行最新上調其12個月港元定存利率至5厘，而3個月、5個月和6個月定存息亦升至4.15厘、4.7厘和4.85厘，起存門檻為20萬元，並無新資金要求，即一年可賺息1萬元。若起存額達100萬元，12個月定存息更達5.1厘，3個月、5個月和6個月則分別見4.25厘、4.8厘和4.95厘。


　　南洋商業銀行更新「智優息定期存款」優惠，以10萬元或以上的新資金開立3個月、6個月及12個月港元定存，年利率分別為4.4厘、4.55厘和4.65厘。對於「南商理財」或企業客戶，若以100萬元起存額計，其3個月、6個月以及12個月定存息分別上調至4.5厘、4.65厘和4.75厘；以500萬元起存額計，3個月、6個月以及12個月定存息更達4.6厘、4.75厘和4.85厘。優惠期由即日起至明年1月18日，額滿即止。

 

　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

 

撰文：經濟通採訪組

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