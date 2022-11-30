【虛幣世界】火幣網空投HT代幣，幣價過去一日漲一成半

消息指，火幣透過其獨家代幣發行平台「Huobi Prime」向用戶空投數字代幣HT，用戶可以使用數字身份證件在火幣上完成身份驗證。



HT代幣在過去24小時內上漲了15%，在發佈時達到7.12 美元；過去 7 天上漲了 40%。這筆空投之所以引人注目，部分原因在於它與加密貨幣億萬富翁孫宇晨的關係，消息指代幣將在孫宇晨的Tron區塊鏈上推出，而他最近承認持有「數千萬」HT。上個月，火幣任命孫宇晨為新的全球顧問委員會的第一位成員，負責指導交易所的戰略佈局和發展。



另外，外匯做市商Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，儘管主要資產從周一的下跌中反彈，但交易員仍在努力找出「加密貨幣的哪些部分即將崩潰」。 Moya 指出，這不是一個「買入加密貨幣下跌的友好環境」，因為下行風險增加，鑑於其他加密貨幣衍生品的定價差異，對某些交易所潛在擠兌的擔憂，以及對風險偏好的擔憂 ，市場似乎走向衰退的艱難時期。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16885.25(美元．下同)，升2.69%(24小時比較．下同)；以太幣現報1278.51元，升5.09%；艾達幣報0.3186元，升3.01%；瑞波幣報0.4073元，升2.31%。



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