匯控售加國業務擬派特息兼回購 大行齊唱好創逾兩月高 仲追唔追？

匯控(00005)公布以約百億美元出售加拿大業務，較市場估值高，料賺約57億美元(約445億港元)，集團指將積極考慮派一次性股息及回購股份，大行齊唱好，指可提升股息率及每股盈利，匯控今日(30日)最多曾漲3%創逾兩個月新高，不過可能因有關消息上月初已傳出，加上匯控本月股價已累升一成半，故升幅其後收窄。不過，料美國下月再加息半厘，利率持續上行有利匯控淨利息收入表現，或可趁股價回調吸納。





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101億美元售加業務予加皇銀行 料稅前賺57億美元

匯控公布，以現金代價135億加元(101億美元，約788億港元)出售加拿大業務予加拿大皇家銀行，估計除稅前利潤約57億美元。此外，加拿大皇家銀行亦將悉數向其收購加拿大匯豐優先股及未償還後償債務，作價分別約11億加元(8億美元)和10億加元(7億美元)。加拿大匯豐去年底資產總值946億美元，包括542億美元客戶貸款結欠，資產淨值54億美元，亦擁有581億美元客戶存款結餘。匯控指，檢討考慮到加拿大匯豐的市場份額相對較低、對擴展該行業務的投資能力，以及於其他市場的發展機會而出售，交易將會大大釋放集團的價值。

另匯控指，待監管機構和政府批准後，預期交易將於明年底完成，而交易令普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約130個基點。集團又將積極考慮通過派發一次性股息及/或股份回購，將交易創造的額外富餘資本適量退還股東，其相關任何分派現時估計將於2024年初以後進行。另繼續以自明年起平均有形股本回報至少達到12%為目標，未計該交易，於2023及2024年的股息方針維持不變，目標派息比率仍為50%。

大摩：作價應受市場歡迎 或派發97.5億美元特別息

摩根士丹利發表報告指，上述出售交易早在預期以內，惟3倍市帳率的作價應受市場歡迎。加拿大匯豐佔集團稅前盈利約3.4%，其業務專注加國本土，對集團其餘業務的影響有限，潛在資本釋放或佔匯控市值8%。相信匯控2024年下半年或會透過股份回購或派特別息或者兩者兼備，將出售收益回饋股東，估計可向股東派發97.5億美元特別股息或以現價回購約8%的股份。匯控基於2021年收益的17.7倍市盈率和3倍市帳率吸引，相信股份回購及派特別息將可提升每股盈利，並足以抵銷現有股東的盈利損失，且其相對亞洲同業估值低，估計任何利好消息均可推升股價，予「增持」評級，目標價59.8元。





美銀證券則指，匯控已重申其分配盈餘資本的政策，因此在交易完成後，除了100億美元的年度股息外，集團或再將百億美元額外資本中的大部分分配給股東，重申「買入」評級，目標價65.89元。

瑞信：明年總股息率或高達13% 富瑞：有助安撫投資者



另瑞信指，匯控以約100億美元出售加拿大業務，較媒體早前報道的價格約80億至90億美元高。而匯控指將積極考慮通過派發一次性股息或股份回購，將上述交易創造的額外富餘資本適量退還股東，潛在的分派或導致明年總股息率非常具吸引力，可能高達13%，當中包括每股0.21美元的特別息。



富瑞認為，是次交易對集團來說是一個明顯的利好因素，相關派息或有助安撫因2020年初股息減少而感到沮喪的投資者，予匯控英股「持有」評級，目標價574便士(折合約53.9港元)。

熊麗萍：派息回購可提升股息率及盈利 惟50元阻力大

今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指出售加拿大業務對匯控屬正面，且作價合理，而最重要是向市場釋放訊號，其在環球整體政治經濟形勢下，將業務發展轉向亞洲區策略進一步清晰，股東較容易掌握未來發展方向，易於計算估值，同時亦減少平保(02318)再要求其分拆亞洲業務的機會和需求。再者，出售業務所得資金不是用作收購，而是用作派息或回購，可令股息率較吸引，回購後股份註銷亦可令每股資產淨值及盈利提升，故股價上升正常，但完成交易需時甚或有阻滯，且匯控股價之前已由40元升了不少，如升至48元很多裂口位都已補回，50元會有很大阻力。

美12月或加息半厘 大摩：利率續升支持匯控淨利息收入

另要留意，美國聯儲局上周公布本月初的議息會議記錄顯示，聯儲局官員開始辯論快速收緊貨幣政策對經濟發展和金融穩定構成的風險，大多數同意不久後適宜減慢加息速度。聯儲局此前已連續4次加息0.75厘，會議記錄公布後，利率期貨顯示12月加息0.5厘的機會高達80%。不過，美國本周後期將公布就業、生產和通脹等經濟數據，聯儲局主席鮑威爾亦將發表講話，美國12月加息幅度仍存變數。

高盛認為，聯儲局12月有望加息0.5厘，而本輪加息將到明年第二季結束，聯邦基金利率終值料在5%至5.2%區間。美銀則預計聯儲局會再加息3次，直到明年3月達到5.25厘高位，惟美國經濟將在明年中進入衰退，促使聯儲局可能在明年12月開始減息。另大摩指，美國利率持續上行將支持匯控的淨利息收入表現，同時通脹恐懼下降緩和了對加息過猛的憂慮，亦消除部分關於信貸風險的擔憂。

匯控半日升1.73%收報47.05元，最多升3.03%高見47.65元，成交5.02億元。其他銀行股升跌不一，渣打(02888)升2.73%報56.5元，中銀香港(02388)跌0.8%報24.75元，恒生(00011)跌0.5%報118.8元，東亞(00023)跌1.11%報8.91元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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