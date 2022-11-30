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熊麗萍：料12月有粉飾櫥窗舉動　發生黑天鵝事件機會不大

30/11/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　匯控(00005)以約百億美元出售加拿大業務，料賺逾57億美元，集團指將積極研究派息、回購股份，投資者可吼位買入？ 嗶哩嗶哩(09626) 第三季虧損收窄逾30％，遠勝市場預期，嗶哩嗶哩美股盤前升逾7％，反映投資者對業績滿意？集團表示用戶日均使用時間創歷史新高，惟隨著疫情逐步消退，前景仍可看好？

 

 

 

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