【月結－疫情房控】市場對內房股風險胃納提升 ATM股短線難炒

中央今個月連環出手救房企，人行及銀保監提出16項具體措施，又支持民營房企發債，民企內房股值得留意？「ATM」三大科技股今個月先後公布季績，表現各有優劣，阿里巴巴及騰訊前景較淡？美團第四季核心業績迎來倒退？

騰訊有意開發海外遊戲市場

多隻科技股在11月公布季績，其中合稱「ATM」的阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)的表現較令市場關注。

騰訊方面，截至今年9月底止第三季業績，純利為399.43億元人民幣，按年增1%，按季更升1.15倍，遠勝市場預期；每股基本盈利為4.187元。值得留意的是，內地11月批出70款國產網絡遊戲，騰訊的《合金彈頭：覺醒》在列，是自今年中國監管部門恢復發放遊戲版號以來騰訊首次獲批重磅遊戲。

(騰訊網上截圖)

椽盛資本投資總監曾永堅表示，內地在遊戲監管及版號審批的政策持續放鬆，市場憧憬騰訊明年會因而受惠更多，集團亦開始將現有遊戲國際化，開發海外市場，明年遊戲業務表現較樂觀。不過，他指騰訊持續受南非大股東Naspers減持一事拖累。由於是次減持的規模大，非一朝一夕能解決，除非相關股份能在國際配售層面上出售，找到另一批大型基金投資者接貨，否則騰訊股價難以大升。

走勢方面，曾永堅指騰訊近期受制於100天線，更未擺脫由去年2月展開的長期下降軌，未見有轉勢跡象，估計在310至315元有阻力，不論短炒或中長線都不宜部署。

(經濟通HV2報價系統截圖)

葉尚志：消費股比基建股值博

中央扶持內房及經濟政策陸續出台，「中字頭」基建股一度炒起。第一上海證券首席策略師葉尚志指，基建股炒風主要原因都是追落後，市場氣氛良好估計基建股亦不會太差。但他指目前有更多值得留意及吸納的對象，基建股不會是首選。他反而建議留意消費類股份，主要受惠於防疫政策改變，包括體品股李寧(02331)、食品股潤啤(00291)以及餐飲股海底撈(06862)等等都值得關注，但整體正處於上升趨勢，難斷言目標水平。

近期內房配股多由外資承配

內房股為11月集中炒作板塊，主要受惠中央「雙箭齊發」大舉救市，葉尚志指中央支持保交樓消息已非新鮮事，11月多項措施都是之前計劃的內容，但措施真正出台之後，市場信心逐步恢復，資金便湧入內房股。葉尚志又指出，不少民營內房股趁股價回升配股，值得留意近期內房配股承配人較多為外資大行，即使未能證明外資對內房股完全恢復信心，也一定程度上反映其值博空間提升。

葉尚志強調內房股仍處於波動，先前一直只建議投資穩陣國營內房股，但近期政策回暖，風險偏好可以提升，不妨轉為留意民營內房，譬如雅居樂(03383)、碧桂園(02007)及龍湖(00960)等，目前股價正在試高位，須逐步觀察上升空間。

曾永堅：阿里巴巴GMV料表現欠佳



阿里巴巴公布，截至9月30日止第二季度淨虧損205.61億元人民幣，去年同期純利33.77億元人民幣。然而，非公認會計準則淨利潤為338.2億元人民幣，同比增長19%；收入2071億元人民幣，同比增長3%；經營利潤251.37億元人民幣，同比增長68%。

曾永堅表示，阿里巴巴季績較市場預期為佳，在降低成本方面較為滿意，惟隨著行業競爭加劇，加上中央的監管措施，預期阿里巴巴未來在交易總額(GMV)的表現會較遜色，集團亦需要發掘更多業務增加收入來源，否則利潤率不能大幅提高，優勢亦漸漸減少。

走勢方面，曾永堅指阿里巴巴基本面未有顯著改善，亦未見有大幅增長能力，股價短線料受制於100天線，在83至85元遇上阻力。

美團核心業務來季或倒退



至於美團方面，截至今年9月30日止第三季純利12.17億元人民幣，去年同期錄虧損99.94億元人民幣，遠勝市場預期。以非國際財務報告準則計量，經調整純利為35.27億元人民幣，去年同期則錄得虧損55.27億元人民幣，遠勝預期。期內，集團收入626.19億元人民幣，按年增28.2%；經營溢利9.88億元人民幣，去年同期虧損101.03億元人民幣。

曾永堅指出，美團季績在「ATM」之中表現較令市場驚喜，在外送及外賣餐飲業務表現理想。不過，他指內地因應疫情反彈，個別城市有較大規模的封城措施，除非12月中央大幅放寬防控措施，否則美團核心業務增長估計在第四季會按季倒退。他續指，騰訊大股東Naspers考慮「以股代息」，出售所得的美團股份，變相減持美團，對股價有一定拖累，短線料在165元有阻力。

撰文: 經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒

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