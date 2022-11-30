《神州經脈》江澤民離世 廣州防控放鬆 官方製造業PMI遜

官媒《新華社》最新公布，前中國國家主席江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。

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內地陸續放寬防疫措施，繼鄭州市宣布解除流動性管理後，廣州市感染個案最多的海珠區、荔灣區、天河區、番禺區、從化區等多個區均陸續宣布防疫放寬措施。廣州11個區29日宣布禁止堂食，為疫情三年來首次，但政策生效未夠一日，30日下午從化區又宣布恢復餐飲堂食。



滬綜指周三（30日）好淡爭持，全日小升0.05%，收報3151.34點，深成指升0.18%，創業板指升0.24%。兩市全日成交9317億元（人民幣．下同），按日跌3.8%，外資循陸股通淨流入49.17億元，連續兩日淨流入。



國家統計局公布，今年11月份，製造業採購經理指數（PMI）為48%，比上月下降1.2個百分點，為連續第二個月下跌，創今年4月以來七個月新低，亦低於市場預期的49%。11月份，非製造業商務活動指數為46.7%，比上月下降2.0個百分點，低於臨界點，非製造業景氣水平有所回落。



鑑於中國的防疫限制和地產業困境，國際貨幣基金組織（IMF）可能不得不下調對中國經濟增長的預測。IMF本來預計中國今年GDP將增長3.2%，明年增長4.4%。IMF總裁格奧爾基耶娃周二（29日）在柏林表示，中國的確有財政空間來提振經濟，應對任何增長放緩壓力。



今日新聞精選



1. 統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，11月份，受國內疫情點多面廣頻發，國際環境更趨複雜嚴峻等多重因素影響，中國採購經理指數回落，製造業下行壓力有所加大。11月，生產指數為47.8%，比上月下降1.8個百分點，繼續位於臨界點以下；新訂單指數為46.4%，比上月下降1.7個百分點，其中新出口訂單指數為46.7%，比上月下降0.9個百分點，製造業生產和國內外市場需求均有所回落。主要原材料購進價格指數為50.7%，低於上月2.6個百分點，製造業原材料採購價格總體水平漲幅收窄；出廠價格指數為47.4%，低於上月1.3個百分點，產品出廠價格總體水平繼續回落。11月份，部分地區受疫情影響較大，市場活躍度降低，服務業恢復有所放緩。商務活動指數降至45.1%，低於上月1.9個百分點。在調查的21個行業中，有15個位於收縮區間，其中道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、文化體育娛樂等接觸性聚集性行業商務活動指數低於38%，行業業務總量明顯回落。



2. 中國正在推動芯片自給自足，各地政府為芯片相關投資項目鋪開紅地毯。據英國《金融時報》報道，中國為應對美國的制裁，準備招募阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)共同助力設計半導體芯片。中國為打造芯片智慧財產權，已組織多家國內公司和中科院等研究單位，成立了北京開源芯片研究院。成立芯片研究院的目的，是要降低對軟銀旗下ARM的依賴；全球大多數半導體和Arm的技術架構有關。此外，俄羅斯衞星通訊社報道，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）在俄中能源商務論壇上表示，俄羅斯央行和中國人民銀行正在努力建立兩國間不使用SWIFT的結算系統，兩間央行正研究在中國開設俄企帳戶和在俄開設中企帳戶的可能。提到，在石油、石油產品、煤炭及天然氣等供應上，俄羅斯和中國正在積極地轉為以本幣結算，將有助防止風險，並有助盧布和人民幣成為世界儲備貨幣。



3. 英國首相辛偉誠早前發表上任後首次外交政策演說，指與中國的黃金時代已經結束，英國必須發展新的對華策略，但不能採取冷戰的方式。此番言論被認為是繼美國、澳洲等國家後，最新一個明確表達與中國關係冷卻的西方國家。中國官媒《環球時報》日前展開反擊，並用數據說話。報道引述國家商務部的統計數據稱，去年英國在中國新設企業612家，是所有歐洲國家中最多。截至2021年底，英國在中國設立企業11199家，累計投資量為275億美元，均排在德國之後，名列歐洲第二。而以今年首十個月計，英國對中國的投資金額同比增長超過40%，增幅在全球範圍內僅次於亞洲的南韓和歐洲的德國，位列第三。中國是英國第二大貿易夥伴，僅次於美國。環時引述中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建認為，英方近日對華言論是迫於國內壓力的需要，或者是英國國內各種矛盾和立場相互平衡的結果。但是，基於英國目前的經濟現狀，有些觀點可能只停留在口頭上，不一定會落實到具體政策。



4. 英國外交部就英國廣播公司BBC記者在上海採訪封控抗議期間被警方逮捕毆打一事，傳召中國駐英大使鄭澤光。英國外相祁湛明指事件令人深感擔憂，強調保障新聞自由是英國信仰的核心，傳媒不受干擾以及毋須懼怕受襲擊是非常重要。新聞和示威自由都應該獲得尊重，無一個國家例外。英國外交部官員在國會回應緊急質詢時指，英國政府向鄭澤光表明BBC記者勞倫斯被捕一事是不能接受，要求中方給予完整解釋。中國駐英大使鄭澤光隨後發聲明，批評毆打記者的指控是歪曲事實、惡意詆毀，強調中方絕不接受無理指責。他重申，涉事記者一直未向警方表明身份，並且拒絕配合警方執法行動，警方將他強制帶離後讓他離開。又強調外國記者在中國依法享有新聞報道權利，同時必須遵守中國法律法規，奉勸英方加強對英國媒體駐華記者的教育，要求他們遵守當地法律法規和新聞職業道德，不得從事與記者身份不符的活動，並敦促英方尊重事實，謹言慎行，停止玩弄雙重標準。



5. 多家銀行近日與房企密集簽署戰略合作協議，並提供了可觀的意向性授信額度。截至目前已披露授信額度的包括工行、中行、交行、郵儲銀行、興業銀行、上海銀行，合計提供意向性授信2.135萬億元。而已簽約的銀行既包括國有大行，也包括股份行和城商行。簽約房企既有國有房企，也有民營房企；既有房地產開發企業，也有住房租賃企業。從簽約層級看，既有「總對總」的銀行總行與全國性房企的簽約，也有銀行分行與當地房企的簽約。分析人士指，各家銀行通過加大對房地產企業意向性授信，加快「保交樓」配套融資資金投放，推動相關項目復工復建和盡快交付。與此同時，福星股份(深:000926)、世茂股份(滬:600823)、北新路橋(深:002307)3家A股公司29日晚不約而同發布籌劃定增事項公告，成為中證監優化房企股權融資政策後的首批落地案例。此外，龍湖集團(00960)20億元中期票據29日完成簿記，由此宣告「第二支箭」首單的成功發行。該筆債券最終發行利率為3%，處於發行區間的下沿。這筆債券發行利率創下了中債增進擔保民營房企債券的新低，也接近同期發行的三年期國開債。



6. 鮑威爾將於當地時間周三發表講話，市場料會鞏固聯儲局將於下月調低加息幅度的期望。不過，聖路易聯儲銀行行長布拉德日前表示，市場低估了加息的可能性，明後2年的基準利率可能需要保持在5厘以上。紐約尾盤，美匯指數小漲0.14%，至106.83，是一周以來最高。人民幣中間價止步三連貶，即期匯率（CNY）周三早上亦高開78點子，全日漲244點，收報7.1419，實現兩連漲，收盤價創11月22日以來逾一周新高。交易員稱，儘管中國疫情仍處於高位增長階段，但市場對防疫政策放鬆似乎仍抱有期待，短期人民幣走勢易受市場情緒擾動，匯價料延續寬幅震盪。周三公布的中國PMI數據遜於預期，但對市場影響較為有限。興業研究最新觀點認為，近期資金回流股市，12月人民幣有望延續11月以來的升值回調波段。在春節前剛性結匯需求下，人民幣將重現歲末年初的強勢。中期則維持美元兌人民幣上行周期尚未結束的觀點。



7. 內地新冠疫情連續第二日回落，周二本土新冠確診及無症狀感染合計37612宗，按日跌2%。北京新增4386例新冠陽性，連續第二日突破4千宗。上海新增本土新冠肺炎確診病例11例和無症狀感染者176例，其中7例確診病例和5例無症狀感染者在社會面發現。據廣東衛健委，11月29日0-24時，廣東省新增本土確診病例770例。其中，廣州541例，深圳74例。另有本土無症狀感染者轉確診748例，廣州佔絕大部分（695例）。廣州本土疫情持續嚴峻，截至周二全市11個區均已禁止堂食，為疫情三年來首次。此外，鄭州市疫情防控發布會宣布，11月29日24:00起，除高風險區外，其他區域解除流動性管理，轉入常態化疫情防控。官媒連日來發文探討疫情封控措施。「新華時評」指出，愈是非常時期，愈要把老百姓的冷暖記在心上，將「剛性」的疫情防控工作與「柔性」的民生服務工作更好地結合起來，既服務好影響群眾生命安全的「急迫事」，亦關照好疏解焦慮情緒的「暖心事」，耐心細致周到做好群眾服務工作，讓民生保障溫度驅散疫情陰霾。



8. 在過去數日內地多個城市接連出現針對現行防疫政策的抗議活動，對當局管治帶來挑戰。中央政法委書記陳文清28日主持召開中央政法委員會全體會議，強調要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。要及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾實際困難。會議指出，政法機關要以有力舉措貫徹落實黨的二十大精神，堅決維護國家安全和社會穩定。要堅持以人民為中心，提高政治站位，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。會議研究了安全生產工作，強調要推動各地區各職能部門落實安全生產主體責任，全面排查整治風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生，保障人民生命財產安全。

撰文：經濟通中國組

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