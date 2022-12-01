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林家亨：維持美國本月加息半厘預測　港股萬九點附近短線走位

01/12/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　聯儲局主席鮑威爾講話中提及最快本月開始減慢加息步伐，強調在有跡象顯示控制通脹前，將保持一段時間緊縮貨幣政策，刺激隔晚美股全線向上，升幅介乎2％至4％，港股又能否受外圍帶動、延續升勢？內地多個主要城市上日（30日）公布放寬疫情防控措施，包括特定非社會面人員可豁免核酸檢測，帶動一眾內地餐飲股抽升，值得憧憬鬆綁陸續有來？板塊中多隻股份爆升逾一成，仍有炒作空間嗎？新能源車股小鵬汽車(09868)第三季淨虧損按年擴大，今季收入及交付量預測雙雙按年下跌，惟隔晚美股仍飆47％，原因何在？電動車企增長動力已大不如前？

 

 

 

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