控股股東延長增持A股計劃 國企價值重估概念當炒 中移動仲有得升？

中資電信股受近期熱炒「中字頭」概念股估值重估帶動，股價節節上升，其中中移動(00941)(滬：600941)最新公布，控股股東中國移動集團因對公司發展有信心，擬延長增持計劃期限一年，其A股今日一度漲逾4%創上市新高，H股亦曾創逾兩個月高，中聯通(00762)(滬：600050)亦破頂創逾一年高，中電信(00728)(滬：601728)則創近3年高。事實上，三大中資電信股盈利能力穩定，股息率高，目前往績市盈率仍是個位數，估值上確實存在吸引力，惟近期累積升幅已大，尤其中聯通及中電信近一個月分別累升35%及18%，中移動則只累升一成，且集團近日預告全年派息率將高於去年，股價可能還有上升空間。

(資料圖片)

中移控股股東增持未達計劃下限 對公司發展有信心擬延長一年

中國移動公布，控股股東中國移動集團今年以來累計增持股份金額約15.09億元(人民幣．下同)，未達計劃的下限水平，故延長增持股份計劃12個月至明年12月31日，其他內容不變。控股股東原計劃今年累計增持金額不少於30億元，不高於50億元，但直到11月29日累積增持2620.82萬股A股，佔約0.123%，而計劃臨近屆滿，故決定延長。

中移動補充，昨日(11月30日)收到中國移動集團來函，基於對公司未來持續穩健發展的信心和長期投資價值的認可，為回應投資者關切、積極履行承諾，更好保護廣大投資者的利益、增強投資者信心，同時受公司定期報告靜默期、授予期權事項靜默期以及節假日休市等客觀原因影響，增持計劃可能無法在原定期限內完成，故擬將計劃期限延長。

聯通：估值未反映5G時代投資價值 中移動：派息率將高於去年

另方面，中國證監會主席易會滿早前提出「探索建立具有中國特色的估值體系」，有官媒亦指國企估值偏低，引來資金近期大舉流入「中字頭」概念股，其中電信運營商A股近日亦走強，中移動今日一度漲逾4%高見77.3元創上市新高。業界也普遍認為，處於偏低估值水平的中字頭央企上市公司有望迎來價值重估。中國聯通董事長劉烈宏稱，過去20年的估值模型和披露口徑已經無法再精準地反映出5G時代，特別是數字經濟時代運營商的真實投資價值，今天的中國聯通自身就已經成為對外提供數字化服務的科技創新公司。

另值得一提，近日中移動預告，今年全年度將延續去年發展態勢，收入及淨利潤保持良好增長，並指計劃逐步提升派息比率。中移動指高度重視股東回報，並預告全年派息率將高於去年的60%，明年現金分派利潤比率更逐步提升至70%以上。

富瑞：移動數據增長持續復甦 內地電信商估值吸引



此外，富瑞上周發表報告指，國家工信部10月份統計數據顯示，移動數據按年增長進一步提升至20.2%，連續4個月錄得改善，按月升6.8%，屬今年以來最大升幅，料為數據中心及電信公司帶來重要的積極訊號。移動數據增長持續復甦令人鼓舞，由於工信部已停止披露手機與非手機移動數據流量的細分，傾向相信增長是來自於5G工業網際網路的發展，預期非手機設備可能成為增長驅動力，同時估計今年數據中心需求將見底，明年需求增長料重新加快。

富瑞看好內地電信商發展，指在移動業務及工業網際網路分別增長3.5%及30%的推動下，電信收入增長保持在6.5%的健康水平，令公司估值更具有吸引力。內地電信商增長動力主要來自於移動領域的良性競爭、工業網際網路發展、國企構建IT生態系統趨勢、資本支出強度下降，又承諾增加派息，當中較看好中電信，其次為中移動及中聯通。

野村：行業收入增長放緩 惟新興業務或帶來希望



另野村早前發表報告指，中移動、中電信和中聯通在10月分別增加約1470萬、590萬和420萬5G計劃的客戶，5G計劃用戶總數達到10.3億戶(滲透率61.2%)。內地三大電信營運商的核心業務(寬頻和移動服務)繼續面臨市場飽和、缺乏新應用以及競爭加劇等不利因素，而揮之不去的新冠疫情繼續產生負面影響，行業收入增長連續放緩，惟新興業務包括雲計算、大數據等可能帶來希望，因營運商繼續受到政府和大型國有企業客戶的青睞。另鑑於內地電信公司的基礎設施部署已走上正軌，沒有迫切需要加快資本支出。



中移動半日升0.58%收報52.05元，最多升1.35%至52.45元，成交9.54億元。中聯通則升3.91%報4.52元，最多升8.51%高見4.72元；中電信升2.2%報3.25元，最多升5.66%高見3.36元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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