憧憬供應鏈復常 小鵬虧損擴大照爆升 可趁回調追入？

新能源車股小鵬汽車(09868)昨日(30日)收市後公布季績，除第三季虧損擴大外，又預期第四季交付量按年少一半，收入減少逾四成，績後雖有大行降目標價，但不算看得太差，加上近日熱炒內地放鬆防疫，汽車供應鏈亦有望復常，再者小鵬為應對新能源車購置補貼將於年底結束，推出限時保價措施，股價於隔晚美股已飆47%，今日(1日)於港股也一度升逾三成，惟收市升幅收窄至約13%，可否趁其回調追入呢？

(小鵬汽車網頁截圖)

小鵬上季淨虧損擴至23.8億人幣 料本季交付量按年少一半



小鵬汽車第三季淨虧損擴大至23.76億元(人民幣．下同)，而去年同期虧損約15.95億元；非公認會計原則虧損擴大至22.23億元，而去年同期虧損約14.92億元。期內總收入68.2億元，按年升19.3%；季度汽車交付量達29570輛，按年升15%；毛利率13.5%，按年減少0.9個百分點。10月總交付量達5101輛；年初至今累計總交付量近10.4萬輛，按年增長56%。而因受疫情及產能爬坡等多方面的影響，集團預期第四季汽車交付量將介乎2萬至2.1萬輛，按年減少約49.7%至52.1%；總收入將介乎48億至51億元，按年減少約40.4%至43.9%。

(《開市Good Morning》節目截圖)

小鵬汽車董事長何小鵬預計12月交付量大幅回升，重回一萬輛水平，並透露正在加速開發下一代全場景智能輔助駕駛產品XNGP，計劃明年第三季推出主要功能，至少能夠支持數十個城市。而小鵬旗艦SUV車型G9已在10月底啟動規模交付，憑其續航紮實和充電速度超過市場上所有在售電動車型，用戶口碑正在逐漸擴大，有信心G9將成為30萬以上純電SUV市場的前三名。

美銀：季績遜預期惟升目標價至45元 瑞信：降盈測及美股目標

美銀證券發表報告指，小鵬第三季業績遜預期。雖然毛利率好於預期，惟因匯兌損失，淨虧損較預期數字為高。管理層預期，明年經營現金流表現會較好，以及資本開支將會下降；第四季及明年首季毛利率將會因較低的銷量及補貼政策完結等因素而受壓，但預期數字於明年次季好轉，由於銷量加快上升及鋰價下跌。美銀證券分別下調公司2022、23及24銷量預測9%、21%及28%，惟基於公司新車型產品組合，上調其目標價15.4%，由39元升至45元，重申「買入」評級。

瑞信則指，小鵬汽車第三季表現大致符合市場預期，第三季淨虧損按季下降12%，儘管收入按季下跌8%，但受惠於毛利按季增長14%所帶動，使其虧損持續收窄。惟公司第四季交付量指引為2萬至2.1萬輛，低於預期，按年下降50至52%，按季下降29%至32%，考慮到低於預期的銷量假設，下調2022至24年每股盈利預測7.8%至297.9%，將其美股目標價由36美元降至14美元，維持「優於大市」評級。

交銀國際：負面因素大多消化估值處低位 目標降至61.3元



交銀國際表示，儘管近期因車型轉換、競爭激烈及生產和門店人流問題導致交付量疲弱，小鵬季度業績大致符合市場預期。而小鵬預期第四季交付量2萬至2.1萬輛，收入48億至51億元，符合市場預期並已反映在股價中。鑑於目前大眾電動車市場競爭激烈，下調2022至23年收入預測22%至23%。不過，估計大部分負面因素已被消化，且估值處於低位，預計隨著全球市場情緒改善，股價有較大反彈空間，月度交付量環比改善可能是近期催化劑，維持「買入」評級，目標價降至61.3元。

中金則指，小鵬季績略遜市場預期，惟近日公司進行組織架構調整，聚焦提升各業務線的協作效率，從而確保產品開發以客戶和市場需求導向為主。此外，在保持原有智能化優勢的基礎上，公司著力提升平台化能力，實現車型研發協同和降本，有望更迅速將用戶反饋融入產品規劃和決策中，提升熱銷車型的命中率。而目前公司在手現金及等價物超過400億元，有助支撐上述中長期戰略調整，維持「跑贏行業」評級，惟考慮到板塊估值回調，目標價降至60元。

據報新能源車購置補貼年底結束 小鵬推出限時保價

另值得留意，內地官媒《經濟日報》發表文章指，歷時13年的新能源汽車購置補貼將於今年底結束，政策適時退出符合市場發展規律，有助於產業行穩致遠；不過，購置補貼退出不等於激勵政策退出，需著重在積分與碳市場、供應鏈安全、充換電設施等方面做好政策接續，以保障補貼退出後新能源汽車產業的高質量發展。就補貼退出，小鵬汽車推出限時保價措施，在2022年12月31日前完成定金支付的訂單，上牌時間導致的補貼差額由小鵬承擔，消費者可享受2022年國家新能源補貼。

此外，內地汽車製造商早前因疫情防控措施，不能穩定供應零組件，導致汽車企業難以制定生產計劃，不過隨著多地陸續解封，供應鏈或回復正常。



林家亨：小鵬業績不斷走下坡 宜趁大升減持



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指小鵬最快2024年才有3%機會轉虧為盈，起碼至2025至26年才略為多於50%扭虧，今次業績正印證其不斷走下坡，以第三季虧損23.76億元除以第三季汽車銷量29570輛，便得出其每賣出一輛車虧損8萬元，而第四季預期汽車銷售僅21000輛，假若虧損沒擴大，即單車虧損會擴大至11萬元，破了蔚來第二季單車虧損10.9萬元紀錄。另明年所有新能源汽車補貼會取消，多年來每輛車補貼12600元，小鵬每輛仍蝕8萬元，明年沒補貼相信情況會更差。事實上，所有新能源車企只有Tesla及比亞迪(01211)賺到錢，比亞迪每賣一輛賺10480元。

林家亨續指，小鵬業績雖差，但受惠內地放鬆防疫，短期氣氛熾熱，幾差的股份都照升，小鵬也不妨趁其大升減持。而「蔚小理」中理想(02015)基本面最好，在三者中應最先轉虧為盈，明年已有些少機會，公司又持有現金近400至500億元，以現時每年蝕10幾億元，虧損多10年也未用盡，蔚來(09866)及小鵬每年則蝕100億元，料4、5年後就「乾塘」。不過，理想也應跌至保歷加通道中軸線約75元才買入。

小鵬收市升12.78%報37.95元，最多升33.58%高見44.95元，連升3日，累升38%，成交29.41億元。蔚來則升8.61%報94.6元，理想升2.24%報79.8元，比亞迪升1.04%報193.5元，吉利(00175)升1.93%報11.6元，廣汽(02238)升1.26%報5.63元，長汽(02333)跌0.18%報11.26元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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