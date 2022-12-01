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【FOCUS】念念不忘「軟著陸」　鮑公放鷹無底氣

01/12/2022

 

　　Is Powell still hawkish？明明「減緩通脹未見明顯進展」，明明「終端利率或略高於預期」，明明「歷史強烈警告勿過早放鬆政策」，但重回牛市的道指、飆升4%的納指，齊聲說「No」，何解？皆因市場看穿，面對衰退如「房間里的大象」，鮑公心中仍有個可望不可及的「軟著陸」夢。



避經濟崩盤，市場押明年11月降息



　　75基點「四連加」就此打住，終由聯儲一把手鮑威爾借昨日於布魯金斯學會(Brookings Institution)的演講開出「准包票」。他在題為《通脹和勞動力市場》的講稿中打官腔稱，「當我們接近足以降低通脹的限制水平時，放慢加息步伐是有意義的」；但隨後答記者問時卻直暴軟肋，「不會試圖讓經濟崩盤，再善後」。

 

 

 

 


　　與之呼應的是聯儲同日發布的褐皮書，其中提及，美國一些地區的商業活動出現停滯或下降；企業對美國經濟的不確定性增加，悲觀情緒加劇；此外，最新揭盅的11月芝加哥PMI報37.2，錄2020年5月以來最低水平，過去逾半世紀來，此讀數低過40無一不預示隨之而來的衰退。

 


　　鑒於此，盡管隔晚公布的美國第三季GDP修訂值，按季折合成年率增長2.9%，但從一眾華爾街大行到電影「孤注一擲」原型Michael Burry，都幾乎一面倒預期衰退無可避免。利率期貨最新押注，聯儲將於2023年11月起降息。



防通脹、利率、失業惡性反饋循環



　　但承認美國經濟將進入長期調整的鮑公，心中仍有個的「軟著陸」夢，即通脹在失業率不大升、經濟增長不急劇放緩的情況下降溫。

 

 

 

 


　　為此，他在演講中首次提及核心通脹的評估新框架，包括核心商品通脹、住房服務通脹、除住房以外的核心服務通脹。目前看來，核心商品通脹已從高位回落，預期在未來數月對整體通脹施加下行壓力；住房服務通脹雖繼續趨升，但料在明年某個時候開始下降－－換言之，此兩大通脹動力已不足為慮，而決定未來通脹演變的最重要指標核心服務通脹，才是最大絆脚石，背後直指勞動力市場失衡。

 


　　面對美國10月職位空缺仍高達1030萬份，鮑威爾明言，需要放緩勞動力需求增長才能恢復勞動力市場平衡，暗示更高的失業率、更慢的工資增長。紐約聯儲行長威廉姆斯就預期，當地失業率到明年底或高見5%。

 


　　但當硅谷、華爾街早已寒意陣陣，底層脆弱家庭因工資追不上通脹耗盡積蓄，激進緊縮滯後效應衝擊漸顯(虛幣市場風暴即是一例)，一旦更粘性的通脹、更持久的高利率、更高的失業率進入惡性反饋循環，已擺在桌面下的降息能否拯救衰退乃至滯脹？自求多福。

 

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