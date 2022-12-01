《神州經脈》財新製造業PMI略回升 防疫轉向滬綜指曾逼三千二

國務院副總理孫春蘭在國家衛健委召開座談會，提到中國疫情防控面臨「新形勢新任務」，且會上不再提及動態清零政策，外界分析或是中國防疫政策轉向的重大訊號；與此同時多個中國主要城市如廣州、成都、北京、深圳、重慶等紛紛宣布一定程度放寬防控措施。防疫政策放寬，滬綜指周四（1日）早上顯著高開，早段一度漲1.5%高見3198.41逼近三千二，但在該位置見沽壓回落，半日升幅縮至1%之下，金融股轉跌，全日滬指收升0.45%，報3165.47點；深成指漲1.4%，創業板指升1.53%。

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人民銀行進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購中，周四淨投放20億元。防疫政策轉向憧憬刺激市場情緒，兩市全日成交激增至10584億元，按日大增13.6%，創半個月新高，外資連續三日淨流入，陸股通淨流入114.5億元創半月內新高。



今日新聞精選



1. 疫情及防控措施收緊的影響仍在持續，11月中國製造業景氣度繼續處於收縮區間，降幅略有收窄。周四公布的11月財新製造業採購經理指數（PMI）錄得49.4，較10月回升0.2個百分點，高於市場預期，延續了8月以來的收縮態勢，顯示製造業生產經營狀況仍然偏弱。這一走勢與統計局製造業PMI並不一致。從分項數據看，在疫情的影響下，11月製造業生產指數在榮枯線下走弱，新訂單指數雖然略有回升，但仍落於收縮區間，顯示製造業供需雙弱。受金屬、石油等部分原材料漲價的帶動，11月製造業購進價格指數連續第二個月在擴張區間上升，為7月來最高，其中投資品類成本上漲最快。在需求不振的背景下，企業只得讓利促銷，當月出廠價格指數雖然有所上升，但仍低於臨界點。就業情況進一步惡化，11月就業指數降至2020年3月來最低。財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月以來疫情在多省市蔓延，對經濟的衝擊愈發明顯，如何平衡疫情防控與經濟發展再次成為核心議題。政策層面應加強財政政策和貨幣政策協調配合，著力擴大內需，提高低收入群體水平。



2. 中指院最新發布的房企銷售數據顯示，前11個月，內地百強房企銷總額為6.73萬億元，同比降42.1%，降幅較1-10月收窄1.3%；單看11月，百強房企銷售額同比下降34.4%，環比下降4.9%。前11個月銷售額超千億房企共有19家，較去年同期減少16家；超百億房企100家，較去年同期減少51家。從公布銷售目標的15家房地產企業來看，今年1-11月，目標完成率均值為65.4%，低於去年同期的85.7%，完成全年目標壓力較大。此外，中國四大資產管理公司（AMC）之一的中國東方表示，截至2022年10月末，已落地房地產風險化解項目29個，投放金額137.47億元，推動保障1.98萬套房產按期交付，協助解決2.32億元農民工工資和23.92億元上游材料供應商欠款支付問題，實現74.7億元房地產企業理財產品兌付，帶動935.79億元房地產項目復工復產。此外，深圳官方平台數據顯示，2022年11月，深圳全市二手商品住宅成交2168套，環比上漲25.1%，但整體成交仍處於低位，距離業內關注的5000套「榮枯線」距離仍遠。



3. 美國聯儲局主席鮑威爾於當地時間周三（30日），在布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表演講時，一如市場預期做出他迄今最為鴿派的陳述，指出放緩加息步伐屬合理，最快在12月就會調低升息幅度。美匯指數進一步回落至106.01，月線跌4.8%，是2010年9月以來最大單月跌幅。人民幣中間價兩連揚至一周高，即期匯率（CNY）周四早上大幅高開969點子，全日飆628點，收報7.0791，實現三連漲，收盤價創11月15日以來兩周新高。交易員稱，近期國內防疫政策有所優化，且副總理孫春蘭周三晚上講話再現新訊號，同時美元指數受美聯儲將放緩加息預期明顯下挫，內外部因素均助力人民幣反彈。他們並表示，7.05元附近有逢低購匯需求湧出令人民幣回吐部分漲幅，不過短期期待防疫政策放鬆的市場情緒將繼續有利於人民幣，若有更多跡象出現或進一步升向7元關口。官媒《金融時報》文章指出，11月以來，美元不僅上行乏力還出現了下滑現象。但這並不意味著美元升值周期已經終結，在未來一段時間內，美元仍將保持強勢，轉入貶值周期可能尚需時日。



4. 據《央視》報道，國家主席習近平同歐洲理事會主席米歇爾舉行會談。習近平表示，中方將繼續從戰略高度和長遠角度看待和發展中歐關係，中歐之間沒有根本戰略分歧和衝突，中方不想稱王稱霸，從不搞、今後也不會搞制度輸出。他強調，妥善管控分歧，關鍵是尊重彼此重大關切和核心利益。雙方要加強宏觀經濟政策協調，加強市場、資本、技術優勢互補，共同確保產業鏈供應鏈安全穩定可靠，共同反對搞「脫勾斷鏈」習近平又稱，中方將向歐洲企業保持開放，希望歐盟排除干擾，為中國企業提供公平、透明的營商環境。希望歐盟機構和成員國建立客觀正確的對華認知，反對各種形式的「新冷戰」。習近平還談到，應避免烏克蘭危機升級擴大，堅持勸和促談，管控危機外溢影響，警惕陣營對抗風險。此外，商務部新聞發言人束珏婷表示，中方高度重視發展對歐關係。今年前10個月，中歐貿易額達到7114億美元，增長6.3%。中國保持歐盟第一大貿易夥伴，歐盟繼續成為中國第二大貿易夥伴。



5. 商務部新聞發言人束珏婷表示，2022年1-10月，中國服務貿易繼續保持增長。服務進出口總額49185.5億元，同比增長17.2%；其中服務出口23581.5億元，增長18.1%；進口25604億元，增長16.4%；逆差為2022.6億元。世貿組織貨物貿易理事會近日在瑞士日內瓦舉行正式會議。針對美國近期出台的《通脹削減法》中多項貿易歧視性和扭曲性補貼措施、美國擾亂全球半導體產業鏈和供應鏈的系列政策措施，中國代表團表達了嚴重關切，商務部新聞發言人束珏婷表示，作為世貿組織成員，在世貿組織相關委員會中就其他成員採取的貿易措施及其影響提出關注和質疑，是中方依據世貿組織規則行使權利的具體體現。她指出，當前，經濟全球化遭遇逆流，世界經濟復甦乏力。面對全球性挑戰，中方願與其他成員一道，落實好世貿組織第十二屆部長級會議（MC12）達成的各項成果，全面深入參與世貿組織改革談判，反對單邊主義、保護主義，推動世貿組織更好發揮作用，為維護全球產業鏈供應鏈穩定，促進世界經濟盡快復甦作出貢獻。



6. 中美國債利差倒掛以及人民幣貶值壓力下，境內機構出海投資勢頭依舊。上海清算所數據顯示，截至10月末，通過金融基礎設施互聯互通模式托管「南向通」債券餘額3401.9億元。據此計算，10月新增98.8億元，為連續第10個月新增，全年累計南下3344.4億元。不過從10月不到百億的增幅來看，債市資金外流意願較前期已明顯減弱，此前對全年5000億元額度可能不夠的擔心預計會有所化解。另外，這也與外資機構10月減持中國境內債券力度減弱的方向一致。此外，由於風險偏好轉變，中國債市早前出現逾兩年來最嚴重大跌，《經濟參考報》最新引述多家機構稱，近期多重政策落地釋放流動性，債市資金面整體仍維持寬鬆，債券市場風險得到釋放，估值處於年內低位，未來或存在配置機遇。報道引述Wind數據顯示，截至11月29日，中債總財富（總值）指數周內下跌0.33%，相比11月中旬的最大周跌幅0.52%已明顯收窄。今年以來，該指數漲幅仍然為正，為2.88%。值得注意的是，儘管自11月中旬以來，債券市場出現較大幅度的震盪下行，但從發行數據來看，可轉債發行受到的影響並不明顯，11月發行規模環比10月仍有40%以上的增幅。



7. 前國家主席江澤民11月30日中午病逝，享年96歲。中共中央總書記、國家主席習近平當日與老撾國家主席通倫舉行會談時，首先表示沉痛悼念江澤民，將化悲痛為力量，按照中共二十大的部署，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。通倫對江澤民逝世表示沉痛哀悼。習近平與通倫雙方在會上強調，要秉持「長期穩定、睦鄰友好、彼此信賴、全面合作」方針和「好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴」精神，政治上互尊互信、經濟上互惠互利、人文上相知相親，不斷深化中老命運共同體建設，為推動構建人類命運共同體作出積極努力和貢獻。俄羅斯總統普京對前國家主席江澤民逝世表示深切哀悼，指江澤民與中國經濟社會發展取得巨大成就、國際地位加強的重要歷史時期緊密相連。聯合國秘書長古特雷斯亦發表聲明，對江澤民逝世表示深切悲痛。古特雷斯表示，江澤民堅定不移地倡導國際參與，中國取得的巨大經濟進步以及中國成功加入世界貿易組織是他任期的標誌性成就。他永遠不會忘記江澤民個人體現出的熱情和開放態度。



8. 國家藥監局發布《藥品網絡銷售禁止清單（第一版）》，自2022年12月1日起施行。其中提到，政策法規明確禁止銷售的藥品包括：疫苗、血液製品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學品；醫療機構制劑、中藥配方顆粒。國家藥監局綜合司同時發布做好《藥品網絡銷售監督管理辦法》貫徹落實工作的通知。通知要求，各級藥品監管部門要梳理轄區內藥品網絡銷售企業和第三方平台情況，建立健全監管台帳，全面掌握轄區監管對象底數；要採取常規檢查、飛行檢查、交叉檢查等方式強化監管，並對配送企業等開展必要的延伸檢查；要加強跨地域藥品監管部門的協同配合，加強與公安、衛健、網信等部門的溝通協作，建立跨地域藥品網絡銷售案件協查機制和跨部門聯絡機制。此外，內地陸續放寬防疫措施，廣州搶先發布解封相關措施，內媒在走訪廣州多家藥店後報道，在廣州多區調整疫情管控措施後，諮詢、購買抗病毒類中藥藥品的顧客明顯增多，相關藥品銷量顯著增長。



9. 內地新冠疫情連續第三日回落，周三全國新增本土確診及無症狀感染合計35800宗，按日再減4.8%。本土新增陽性中，重慶和廣州持續回落，北京則突破5000例再創紀錄，上海和深圳新增病例亦高於上日。國務院副總理孫春蘭30日在國家衛生健康委召開座談會，據《新華社》報道，全文不再提及動態清零。孫春蘭指出，隨著奧密克戎病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務。人民日報周四發布《封控管理要快封快解、應解盡解（優化防控二十條措施問答）》。國務院聯防聯控機制有關專家在問答中表示，與原始株和德爾塔等變異株相比，奧密克戎變異株及其進化分支的致病力和毒力明顯減弱。另有消息稱，中國政府擬考慮盡快推出新冠疫苗第四針的接種。在民眾抗議浪潮下，內地過去幾日加快放鬆疫情防控，據《路透》引述兩位知情人士最新表示，中國將在未來幾天發布防疫優化20條措施的補充措施，其中包括允許新冠肺炎陽性病例在一定條件下居家隔離。如果居住環境符合一定條件，陽性病例的密切接觸者也將被允許在家中隔離。

撰文：經濟通中國組

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