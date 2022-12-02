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溫鋼城：新能源車市銷售回暖　惟減價戰拖累盈利車股只宜短炒

02/12/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　多間新能源車企公布11月交付量數據，蔚來(09866)、理想(02015)均按月回升逾40％，並創月度新高，惟汽車銷售回暖仍言之尚早？綜觀今年全年累計交付量，僅哪吒、吉利(00175)旗下極氪達全年目標約90％，其餘新勢力被比下去？澳門11月賭收僅30億澳門元，若12月未能大幅增加賭收，全年博彩收入或創18年低。不過，濠賭股自10月低位反彈幅度凌厲，屬炒過龍？短炒或中長線部署值博率更高？

 

 

 

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