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【高息定存】恒生5厘息冠絕四大行　存十萬半年袋2500元

02/12/2022

　　聯儲局預告將放慢加息步伐，12月伊始，大大小小的本地銀行再度出招，為爭奪跨年存款作最後衝刺。當中，恒生銀行(00011)全線上調短中長期港元定期存款利率外，同時推出12月特選客戶優惠，以1萬元新資金於網上開立，存6個月享有5厘年利率，存3個月有4.8厘年利率，冠絕四大銀行，亦鮮有小型行可匹敵。若以10萬元定存額計，半年即可賺息2500元。

 


　　若是一般個人客戶，以1萬元新資金於網上開立，12個月定存息上調至4.3厘，與匯豐的尚玉優惠看齊。6個月及3個月也分別有4.39厘及4.29厘，同屬四大行中最高。


　　部分銀行也5厘選擇，大新銀行上周上調其12個月港元定存利率至5厘，而3個月、5個月和6個月定存息亦升至4.15厘、4.7厘和4.85厘，起存門檻為20萬元，並無新資金要求，即一年可賺息1萬元。


　　建行亞洲早前也為新貴賓理財客戶的定存優惠加碼，存期12個月年利率達5.1厘，6月個和3個月分別有4.7厘和5厘，但起存門檻需100萬元以上的新資金。


　　此外，工銀亞洲最新調升起存額為300萬元的定存利率，12個月、6個月和3個月分別有4.85厘、4.75厘和4.7厘，適用於「理財金戶口」客戶，需透過網上銀行或手機App辦理，新舊資金均可鈙造。


表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php
　　

撰文：經濟通採訪組

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