《神州經脈》美法關注中國挑戰 內房銷售延續低迷 滬指低開低走

滬深股市周五（2日）早上走低，午後亦無改善，地產、煤炭及汽車板塊領跌，金融股連日低迷，滬綜指全日收低0.29%，報3156.14點。總結全周，中國各地出現要求放寬防疫管控的抗議活動，引發全球關注，當局查處部分核酸檢測機構，多座大城市亦於周三（30日）開始放寬封控，市場憧憬抗疫「新形勢」，滬綜指全周累升1.76%，是連續第五周上漲。深成指周五跌0.39%，創業板指則升0.09%。

（資料圖片）



不過市場情緒周五急速降溫，兩市全日交投8645億元（人民幣．下同），按日大減18.3%，至於外資仍通過陸股通淨流入超過40億元。



國家衛健委座談會繼續釋放防疫政策新風向，國務院副總理孫春蘭表示，中國擁有有效的診療技術和藥物特別是中藥，全人群疫苗完全接種率超過90%，加上奧密克戎病毒致病力在減弱，為進一步優化完善防控措施創造了條件；官媒《新華社》在網上連發三條短評文章，提出「快封快解、應解盡解」是堅持科學精準防控的應有之義，要加大對老弱病殘等特殊群體的關心幫助力度，並強調要強化個人責任。



今日新聞精選



1. 美國檢察官周四（1日）要求法官駁回對中國華為技術有限公司首席財務官孟晚舟的銀行欺詐和其他指控。布魯克林聯邦檢察官Carolyn Pokorny在12月1日致聯邦地區法官Ann Donnelly的信中寫道，由於沒有孟違反該協議的信息，政府撤銷此案第三份替代起訴書對她的所有指控。據《路透》報道，孟晚舟去年與檢方達成協議，在2022年12月1日撤銷對她的指控。不過，被美國視為國家安全威脅的電信設備製造商華為仍在此案中受到指控，此案正在紐約布魯克林的美國地方法院候審。審判日期還沒有確定。孟晚舟2018年在加拿大被捕，導致美國和中國的關係緊張，本次撤控為美中關係特別緊張的階段畫上了句號。正在美國訪問的法國總統馬克龍，到白宮會晤總統拜登，兩人會後發表聯合聲明提及中國，表示關注中方挑戰基於規則的國際秩序，包括尊重人權，美國和法國會繼續協調，並在氣候變化等重要全球問題上與北京合作。在北京，外交部發言人趙立堅回應表示，「中國當然不是一個挑戰，中國是世界的機遇。」中方不反對美法之間發展正常的關係，但美法之間發展關係，不應該損害第三方的利益，美法之間也不應該拿中國說事。



2. 克而瑞研究中心發布最新數據，2022年11月，百強房企實現單月銷售操盤金額5589.8億元，環比微降0.3%，同比下降25.5%，降幅較9月、10月基本持平，整體銷售延續低迷表現。今年前11個月，百強房企銷售操盤金額為57894.7億元，同比下降42.6%。在房企股權融資新政下，首單房企重大資產重組亮相。陸家嘴(滬:600663)公告，公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買控股股東陸家嘴集團及其控股子公司持有的位於上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國際商務區的部分優質股權資產，並募集配套資金。另據華夏幸福(滬:600340)披露，公司擬定增募資用於與「保交樓、保民生」相關房地產項目等。另據《路透》獨家報道，中國監管機構要求四大行在12月10日前向房企提供以國內資產做擔保的離岸貸款，用以償還海外債務。在第一批試行完成後，還將擴大範圍納入更多銀行。穆迪周五發表報告表示，由於中國房地產行業的持續低迷和經濟放緩，中國金融體系穩定性面臨的風險愈來愈高，較小型銀行最容易受到影響。穆迪指，需求不振使房地產行業展望持續負面。



3. 聯儲局主席鮑威爾本周發表鴿派講話後，投資者等待周五的非農就業數據，以進一步確定聯儲局是否即將改變鷹派立場。在對聯儲局下月調低加息幅度的預期下，美元持續走軟。人民幣中間價三連漲至逾兩周高，即期匯率（CNY）周五早上高開291點子，全日飆411點，收報7.0380，實現四連漲，收盤價創11月15日以來逾兩周新高。交易員稱，隔夜公布的美國10月個人消費支出（PCE）物價指數漲幅繼續放緩，通脹疲軟將強化美聯儲放緩升息節奏預期，美指。DXY已回撤至105下方整理，同時中國繼續優化防疫措施也提振市場信心，短期內外部因素均利於人民幣整固反彈。他們並表示，近期在7.05元附近逢低購匯需求偏多，人民幣可能需更多利好因素刺激才能蓄勢衝擊7元關口；密切關注美國非農數據，如果未能錄得超預期表現，美指將進一步下挫。巴克萊銀行最新點評稱，中國可能加速退出動態清零政策，這將利好新興市場貨幣。此前對中國經濟增長的擔憂支撐了美指走勢，如果方向反轉將利於人民幣匯率等中國資產反彈。



4. 人民銀行長易綱在泰國中央銀行與國際清算銀行聯合主辦的「全球變局下的中央銀行」研討會上致辭，易綱表示，受新冠疫情等因素影響，中國經濟增速略低於預期，三季度GDP同比增長3.9%。為穩增長和穩就業，穩健的貨幣政策及時加大了實施力度。在總量上，近期人民銀行降準25個基點，引導市場利率有所下降。同時，還運用結構性貨幣政策工具，持續加強對「三農」、小微企業、民營企業和綠色發展的支持。易綱又指，中國當前通脹率約2%，這尤其得益於糧食的豐收和能源價格的穩定。預計明年中國的通脹仍將保持在溫和區間。此外，國家財政部部長劉昆周五在東盟加三經濟合作與金融穩定論壇發表視像講話指出，中國經濟將保持合理增速，就業和物價將保持穩定。政府將繼續實施一攬子政策，努力實現城鎮新增就業1100萬的目標。他又指，將會繼續深化改革開放，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的總體穩定。



5. 內地新冠疫情連續第四日回落，周四全國新增本土確診及無症狀感染合計34772宗，按日再減近3%。內地一線城市之一的廣州市率先放鬆防疫管控後，本土新增病例持續下降。廣東省衛健委周五通報，廣州市12月1日新增本土新冠確診病例654例，新增無症狀感染者5185例，合計實際新增陽性5839例，較前一日的6312例減少逾7%，連續第10日下降。北京新冠本土陽性數字回落至4千以下，北京衛健委通通報，12月1日0時至24時，新增942例本土確診病例和3026例無症狀感染者，共3968例陽性。官媒《新華社》再針對抗疫政策發表三連評，強調「快封快解、應解盡解」是堅持科學精準防控的應有之義，是高效統籌疫情防控和經濟社會發展的必然要求。中國防疫政策漸鬆，中國駐日大使孔鉉右接受日本《共同社》專訪時表示，相信在不久將來，中日之間的人員往來會進入全面恢復階段，他對近期全面重啟抱有很高期待。



6. 中央政治局一般於12月初召開會議，為未來一年經濟政策訂出大方向指引。據《彭博》報道，投資者正密切注視中央如何平衡「動態清零」的策略以及經濟增長的需要。彭博引述瑞聯銀行亞洲高級經濟師Carlos Casanova指，預期中國明年的政策立場仍然會是促進經濟增長，特別是明年上半年。但由於中國的疫苗接種率仍然不高，特別是需要時間提高高齡人口的接種率，瑞聯不預期內地防疫政策在明年第二季前，會全面改變動態清零政策。房地產市場是市場另一個關注點，政府近期陸續推出多項支援措施，荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家彭藹嬈相信，政府會等候現行政策效果顯現，再決定下一步行動。相信在房地產政策方面，會維持7月政治局經濟會議時使用的字眼。投資研究公司BCA Research的首席中國投資策略師指，一些同政府有聯繫的經濟學家，最近促請政府聚焦推動經濟增長，將明年的經濟增長的目標訂在4.5%至5%。而彭博的統計顯示，市場預計明年中國經濟增長的中位數是4.9%。



7. 前國家主席江澤民的遺體周四從上海由專機敬移到達北京。國家主席習近平、總理李克強、人大委員長栗戰書、政協主席汪洋、政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、副總理韓正、中央辦公廳主任丁薛祥、中紀委書記李希、國家副主席王岐山等黨和國家領導人到北京西郊機場迎靈，並向江澤民親屬表示深切慰問。江澤民親屬從上海護送江澤民遺體回到北京。同日，江澤民治喪委員會公告指，下周二（6日）上午10時，黨中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委將在北京人民大會堂舉行江澤民追悼大會。追悼大會現場直播，不舉行遺體告別儀式。當日追悼大會默哀時，全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。全國和中國駐外使領館及其他駐外機構下半旗誌哀，停止公共娛樂活動一天。



8. 恒大汽車(00708)負面謠言滿天飛。繼早前傳出恒大汽車旗下恒馳汽車銷售人員大規模停工欠薪消息後，又傳出恒大汽車已賣給廣州某國資車企，總動員搬往天津，甚至網傳恒大汽車集團總部即將解散。然而，恒大內部人士對上述傳聞予以否認。至於恒馳汽車傳出銷售人員大規模停工欠薪消息，據內媒引述恒馳汽車的人士透露，本次優化淘汰整體比例為10%，部分業務條線或高於此數，另有25%員工停薪留職1至3個月。此前，恒馳汽車人員架構是按同步研發9款車型配置的，鑑於當下疫情及市場原因，公司進行戰略調整，降本增效，集中資源確保恒馳5的生產交付，以及恒馳6、7的研發量產。恒馳汽車10月時宣布，恒馳5正式在北京、天津、上海、廣州等共19個城市交付，布局了首批交付服務中心。此外，周五網上流傳一張「關於召開集團月度工作會議的通知」的截圖，顯示會議時間為周五下午3時半，在廣州恒大中心舉行。不過，據內媒報道指，這月度工作會議臨時取消了。有接近恒大集團的內部人士確認消息，惟沒說取消原因，又指許家印周四還在廣州開會，這段時間一直在廣州。

撰文：經濟通中國組

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