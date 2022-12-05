《盤後部署》恒指漲逾800點 醫療平台股熱炒 現可追或食胡

恒指今日高開546點，報19221。開市首幾分鐘升幅曾收窄至近360點，在19035有承接，早段大部分時間在19200至19300上落。半日升645點，報19320。午市初段穩步上揚，後段升幅擴至逾800點，高見19539，最終貼近此全日高位收市。



恒指收報19518，升842點或升4.51%，主板成交2229.81億元。國企指數報6706，升337點或升5.30%。恒生科技指數報4238，升359點或升9.27%。



內地股市方面，上證綜合指數報3211，升55點或升1.76%，成交4792.04億元人民幣；深證成份指數報11323，升103點或升0.92%，成交2543.28億元人民幣。

(平安好醫生網頁截圖)





平安好醫生候24元吸納



73隻恒指成分股當中，有9隻升幅逾10%。當中，阿里健康(00241)延續上周升勢，收市升19.86%，報8.69元，成交約2.89億股，涉資24.31億元，盤中高見8.95元，最低見7.68元，為全日表現最佳藍籌股。



另外兩隻醫療平台股同樣炒得熾熱。京東健康(06618)升15.03%，收報82.25元，成交約3482萬股，涉資27.89億元，盤中高見82.95元，最低見75.3元。股價今日配合大成交額，進一步突破保力加通道頂部，升勢尚未逆轉。不過，9日RSI已升近嚴重超買，短期或現整固再上的格局，料96至100元為下一個較大的阻力位，收市未跌穿70元仍可持有。



平安好醫生(01833)則大升37.91%，收報31.65元，成交約7008萬股，涉資19.56億元，盤中高見31.65元，最低見24.2元。股價上周五(2日)已突破250天線，今日成交額大幅提升，展示強勁升勢，惟9日RSI已升至91的嚴重超買區。目前炒得過熱，宜提防會大幅回調，投資者可待回至24元吸納。若然在低位買入的持貨者，現階段可先減持部分倉位以鎖定利潤。



美團失守160元前仍可持有



內地多城開始放寬核酸檢測要求，內需股造好。餐飲股方面，海底撈(06862)升7.65%，報21.8元；九毛九(09922)升4.36%，報20.6元；呷哺呷哺(00520)升7.47%，報8.06元。體品股方面，李寧(02331)升3.26%，報63.4元；申洲國際(02313)升6.18%，報77.35元；安踏體育(02020)升6.2%，報98.45元。啤酒股方面，潤啤(00291)升2.51%，報55.1元；青啤(00168)升1.95%，報75.8元；百威亞太(01876)升1.89%，報24.2元。



部分科技股升幅同樣顯著。嗶哩嗶哩(09626)升28.84%，報172元；小米(01810)升13.64%，報11.5元；京東集團(09618)升11.23%，報241.6元；阿里(09988)升9.26%，報92.65元。



美團(03690)則升3.75%，報174.3元，對比其他科技股，其升勢較弱。即使美團亦受惠內地放寬防疫措施，但今日的成交額不大，交投不算活躍。事實上，美團自11月28日以單日轉向倒升收市以來，由該日低位128.5元計算，至今累積逾35%升幅，不排除有獲利盤出現。不過，美團目前尚企穩在100天線之上，10及20天線亦開始回升，短線走勢不差，持貨者無須急於清倉離場，失守160元前仍可持有。

平安好醫生以31.65元全日高位收市，升幅近38%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

京東健康曾迫近83元，收市仍升逾15%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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