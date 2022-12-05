《神州經脈》財新服務業PMI積弱 滬指返三千二 人幣近三月高

內地新增本土陽性病例回落至少於3萬宗，雖然一線城市疫情壓力仍重，但並未影響防控「減碼」步伐，更多城市放鬆管控措施，受惠防疫政策轉向，加上經濟修復的預期提振，滬深股市周一（5日）高開高走。滬綜指高開0.82%後愈升愈有，午後升勢持續，曾經高見3213.44點，收市勁升1.76%，報3211.81點；為9月15日來首次突破3200點。深成指升0.92%，受累檢測、電池股逆市整固，創業板指回吐0.26%。

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個股漲多跌少，兩市超3200股飄紅，中字頭個股再爆發，放鬆防疫相關板塊飆高，光伏、檢測板塊陷入調整。市場情緒升溫，兩市全日交投10551億元（人民幣．下同），按日大增22%，外資通過陸股通淨流入近59億元，為連續五日淨流入。



周二（6日）上午10時，江澤民追悼大會舉行，在追悼大會默哀期間，證券期貨市場臨時停市3分鐘，默哀結束後恢復交易。銀行間債券市場、貨幣市場、外匯市場、票據市場、黃金市場亦將臨時停止交易3分鍾。



今日新聞精選



1. 據知情人士透露，美國商務部的一項調查發現，四家中國太陽能電池製造商通過將其部分業務轉向東南亞來規避美國的關稅。《華爾街日報》引述美國商務部的相關調查報告報道，被點名的包括比亞迪(01211)(深:002594)、內地太陽能設備「一哥」隆基綠能(滬:601012)，於科創板上市的天合光能(滬:688599)，以及加拿大阿特斯陽光電力集團。上述指控只是初步調查結果，正式結果要等到明年5月。隆基表示，鑑於拜登政府6月已向上述東南亞國家出口的太陽能產品給予24個月內不會加徵關稅的待遇，華府的狙擊短期內不會對其生產經營造成重大影響，期望趁美方官員未來幾個月內到場視察，積極向美方展示恪從貿易法規、沒有走稅的證據。此外有報道稱，富士康鄭州超級大廠早前發生的示威，推動蘋果公司加快進行將生產線遷出中國的計劃，蘋果向供應商表示更積極地計劃在亞洲其他地方組裝產品，尤其是印度和越南，並希望減少對以富士康為首的台灣組裝商的依賴。惟據《路透》引述知情人士報道稱，富士康預計受到疫情衝擊的中國工廠將在12月下旬至1月初左右全面復工。



2. 今日公布的11月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得46.7，較10月下降1.7個百分點，連續三個月低於臨界點，且為6月來新低。從分項數據來看，隨著疫情防控措施收緊和確診病例增加，11月服務業生產、需求均連續第三個月收縮，降幅為上一輪疫情高峰後最大。與之相反，當月新出口訂單指數升至擴張區間，為2022年第二次擴張。服務業就業情況在10月曾短暫改善，11月再次收縮，就業指數降至2005年11月有這一分項統計數據以來最低。在原料、運輸、人工等費用上漲的帶動下，服務業成本仍在增加，11月投入價格指數在擴張區間微降；成本壓力持續傳導至銷售端，但由於需求不足，企業定價能力受限，服務業出廠價格指數同樣回落，僅略高於臨界點。財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前中國處於2020年初和2022年上半年之後的第三波疫情之中，疫情持續對經濟產生不利影響。目前看來，第三波疫情對供求兩端的限制弱於前兩波疫情，但就業市場惡化情況較為突出。



3. 中國各地放鬆疫情防控、並出台一系列房地產支持政策改善人民幣預期，加上美元明顯回落，離岸人民幣升破7元的重要心理關口，創9月15日以來近3個月最強。人民幣中間價亦錄四連漲，創近三周新高；即期匯率（CNY）周一早上跟隨大幅高開480點子，報6.9900，同樣突破7關口，全日飆819點，收報6.9561，實現五連漲，收盤價創9月13日以來近三個月新高。交易員表示，隨著疫情防控政策進一步放鬆，市場積壓的做多情緒進一步釋放，帶動人民幣一路上行；另外美聯儲轉向交易也持續壓低美元，兩大因素重新都有利於人民幣，短期人民幣料延續偏強表現。中金公司外匯專家李劉陽在月度展望報告稱，考慮到中國經濟預期的正面轉變，下調美元／人民幣總體預測中樞。往2023年看，短期內美指仍有反彈可能，但隨著美聯儲結束緊縮周期，美元或在全球經濟呈現初步的復甦跡象後開啟趨勢性下行。



4. 據《新華社》報道，前國家主席江澤民的遺體5日在北京火化。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等到中國人民解放軍總醫院為江澤民送別，並護送江澤民的遺體到八寶山革命公墓火化。胡錦濤也前往醫院為江澤民送別。周一上午10時，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤等，胸佩白花、臂戴黑紗緩步來到中國人民解放軍總醫院告別室，在江澤民的遺體前肅立。習近平等向江澤民的遺體三鞠躬，表達對江澤民的崇高敬意和深切緬懷。隨後，習近平等向江澤民的夫人王冶坪和親屬表示深切慰問。上午10時45分，靈車駛進八寶山革命公墓。在大禮堂，習近平等和江澤民親屬向江澤民作最後的訣別。江澤民今年11月30日中午在上海病逝，享年96歲。江澤民治喪委員會早前公告指，周二上午10時，黨中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委將在北京人民大會堂舉行江澤民追悼大會。



5. 恒大集團(03333)上周五（2日）晚間召開保交樓工作專題會議，董事會主席許家印在會上要求確保完成全年保交樓任務。恒大官網公布配有圖片和視頻的新聞稿以打破許家印「跳樓自殺」的謠言，並引述許家印指，今年首11個月，恒大集團實現交樓25.6萬套，今年全年要力爭完成30萬套的交樓，12月必須保質保量完成交樓4.4萬套。恒大旗下恒大地產集團上周五公告稱，其境內債「20恒大03」持有人會議通過債券本息兌付安排的議案，該境內債將回售本息兌付再度展期半年。公告顯示，調整「20恒大03」債券本息兌付安排的議案獲同意票佔比為56.01%；反對票佔比為43.99%。恒大地產早前公布，發行人申請將該期債回售部分債券的兌付日由2022年12月5日再次延至2023年6月5日，付息也相應展期。此外，外電引述知情人士透露，融創中國(01918)子公司融創房地產集團擬調整優化境內債券重組方案，將已到期的債券展期時間由3.75年降至3年。



6. 北京大學國家發展研究院院長姚洋、北京大學國家發展研究院副院長黃益平、復旦大學經濟學院院長張軍、北京大學光華管理學院教授梁建章、如是金融研究院院長管清友、知名學者任澤平聯名發文《關於放開經濟活動的建議》，建議把放開經濟活動放在優先位置，放開公共交通、寫字樓、餐館、酒店、物流、商場等場所的經濟活動。建議將2023年國內生產總值（GDP）增速目標設定為5%以上，向各界傳遞把發展放在首要任務、放開經濟活動的明確訊號。他們並建議，優化地產調控政策，促進地產市場軟著陸。因城施策，鬆綁之前偏緊的房地產限購限貸，支持剛性和改善性住房需求。打通穩樓市的最後一米，支持民營房企「三好生」的合理融資需求，降低房企的信用風險，促使地產市場回歸常態。此外，用好降息、降準、再貸款等金融工具，支持企業加快恢復經濟活動；通過減稅、現金補貼、房貸補貼等，給予生育家庭支持，扭轉生育率長期低迷的局面，促進人口長期均衡發展等。



7. 歐盟委員會表示，所有成員國政府已在上周六（3日）完成書面批准程序，同意將俄羅斯海運石油價格限制在每桶不超過60美元。有關價格上限將每兩個月作檢討，以維持在較市場價格低百分之5。協議正式生效後，如果原油價格超過每桶60美元的門檻，將禁止歐盟企業為俄原油運輸提供保險、金融等服務。以美英為代表的七國集團和澳洲同日宣布對俄出口原油設置每桶60美元的價格上限，最快5日生效。被問及中方是否考慮加入美歐對俄原油限價，中國外交部發言人毛寧在周一的例行記者會上表示，中俄始終本著相互尊重、互利共贏的精神，開展能源合作。具體的問題請你向中方的主管部門了解。毛寧強調，石油是全球大宗商品之一，確保全球能源供應安全至關重要。中方認為各方都應為此作出建設性努力。另一邊廂，烏克蘭總統澤連斯基對限價過高表示失望，指每桶60美元的價格，相較波蘭及波羅的海國家早前提出的每桶30美元，仍能令俄羅斯每年獲利1000億美元。俄羅斯克里姆林宮就表示，不會接受石油價格設上限。有俄方官員更警告，不會向設立價格上限的國家供應石油。



8. 內地新冠疫情連續第七日回落，周日（4日）全國新增本土確診及無症狀感染合計29724宗。不過本土新增陽性中，一線城市壓力仍重，其中北京反彈近兩成至3738宗，上海新增連升11日至565宗，並再創逾半年來高點，深圳新增也攀升至247宗。多地周一起優化防疫措施，繼天津、北京、深圳、廣州後，上海、大連、山東省、浙江省等宣布，公交、地鐵不再查驗核酸陰性證明。近日一篇題為「實名舉報華大基因核酸檢測不準」的自媒體文章在網絡發酵傳播。一位自稱王德明的男子，實名舉報華大基因(深:300676)核酸檢測不準，又表示自己因舉報被毆打致殘，華大基因斥其造謠。核酸公司成為網絡輿論眾矢之的，北京市衛健委最新公布「新冠病毒核酸檢測醫學檢驗實驗室2022年11月審核合格機構名單」，這也是北京市首次公布相關信息，有86家核酸檢測機構在這份合格名單中。包括核子華曦、譜尼、尤禧、金域、元碼、朝安、中生京益等。中國更多城市放鬆新冠管控措施，不過有保守派專家連日發動輿論攻勢反對解封，指防疫鬆綁是「西方和資本家陰謀」，稍一放鬆恐如「洪水滔天」。

撰文：經濟通中國組

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