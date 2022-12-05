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【專訪】陶冬：超級便宜資金時代終結　金融資產的夢魘（有片）

05/12/2022

　　本港外匯基金首三季勁蝕2655億港元，為歷來最差，金管局形容今年投資環境異常困難，形容「無險可避」。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，資本市場「失天堂」的開始，正正是美聯儲主席鮑威爾2021年11月30日在參議院銀行委員會聽證時候稱，「現在是合適的時間退出資產購買計劃」，意味終結了超級便宜資金的時代。


　　他續指，當時估計沒有幾位投資者、分析員意識到這句話的意義，包括自己在內。一年過去，美國的貨幣政策發生天翻地覆的變化，S&P500最多失去了11萬億美元的市值，美國國債市場錄得1788年以來最差的一年表現。在25個大類資產及非美元主要匯率中，只有商品一項取得了正回報，主要是能源和天然氣價格帶來的正收益。


中位數回歸遲早發生


　　他慨嘆，2022年是基金的噩夢之年，90%以上的基金虧錢。但就認爲，金融資產價格普遍遭遇滑鐵盧，其實遲早會發生，這是中位數回歸的問題。


　　陶博解釋，粗暴的流動性擴張和極端的利率水平，觸發了通貨膨脹。世界從低增長、低通脹環境轉向了低增長高通脹環境，在某種程度上，世界進入滯脹時代。通貨膨脹突然來勢兇猛，打得央行措手不及；迫使他們改變政策立場，強硬地回收流動性，提高資金成本。這樣做的後果，當然是資本市場大跌。他強調，貨幣當局在2023年有一個窗口期，在經濟徹底陷入衰退之前擊退通脹，不然的話未來的路會很難走。

 

 

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