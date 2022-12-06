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黃瑋傑：港股暫未見轉向訊號　料大漲小回反覆上試20600

06/12/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　恒指上日（5日）收高逾800點，以接近全日高位收市，報19518點，成交近2230億，為5月底以來最多。港股近期回勇，加上升市有成交配合，反映市底強勁，兩萬點指日可待？內地陸續放寬各區疫情防控措施，帶動京東健康(06618)各項藥品及保健品的查詢量及銷情大升，其中連花清瘟搜索量按年大增2000倍；據報內地官方明天（7日）再公布十項新防疫措施，對線上醫療股的提振作用有多大？光伏股逆市走弱，不利因素重重夾擊，加上大行唱淡，股價何時見起色？

 

 

 

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