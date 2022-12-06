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【專訪】陶冬：英國脫歐負面影響浮現（有片）

06/12/2022

　　前任英倫銀行行長馬克．卡尼最近稱，「2016年時候，英國經濟的總量是德國經濟總量的90%，如今已經不到70%了。」

 

　　瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，脫歐對英國經濟帶來了兩大衝擊，英國也是G7各國中唯一一個經濟還沒有恢復到新冠疫情前水平的國家。

 

　　第一個衝擊是英鎊匯率。2016年以來，英鎊貶值超過了10%，製造出進口通脹，實際購買力平均每年損失大約3%，每個家庭每年實際收入縮水上千英鎊，這對於英國人來說是巨大的生活成本，直接消磨著消費信心。今年在高通脹和高能源成本之下，人民生活雪上加霜。

 

　　第二個衝擊是商業信心。英國離開了歐盟體系，製造出商業、關稅邊境。這令海外資金卻步，直接投資大幅下挫。倫敦是歐洲資金的集散地，管理著龐大的歐洲資金，但是這些機構的資金卻因為監管而撤回巴黎、法蘭克福。根據民間組織計算，外資止步令英國每年損失650億英鎊。

 

　　陶博還引述現任英倫銀行行長貝利認為，英國脫歐造成了略多過3%的生產力損失，政府的預算責任委員會就悲觀一些，預計脫歐導致英國經濟每年損失1000億英鎊，財政收入受到“顯著影響”，主要是貿易受到「相當的衝擊」。

 

　　脫歐讓英國奪回了政策自主權，在移民政策、稅收政策等議題上，英國不再受制於布魯塞爾。「不過，代價是：英國超市裏的貴價物品消失了很多，因為老百姓買不起了！」

 

 

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